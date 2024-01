Domina il Girone A, vincenti nei Quarti di C.Italia le quattro del raggruppamento

Le semifinali, in programma il 24 gennaio, si giocheranno in casa della squadra con il miglior ranking e saranno quindi Perugia-Talmassons e Busto Arsizio-Messina.

Non ha vita facile la Bartoccini-Fortinfissi Perugia contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no, che coglie di sorpresa la capolista del Girone A passando in vantaggio grazie ad un ottimo primo set. Il colpo subìto sveglia però le ragazze in maglia nera, che cominciano a macinare gioco grazie al solito contributo delle laterali Traballi, MVP a fine partita grazie ai suoi 18 punti, e Kosareva, che chiuderà a 15. Grande prova di Serena Ortolani, top scorer con 21 punti, e di Nardo (14), ma a festeggiare vincendo i successivi tre parziali è la squadra di coach Giovi.

Contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio gioca un match superbo la Cda Volley Talmassons FVG, firmando un secco 0-3 dopo aver dominato il primo e il secondo set e aver gestito il ritorno delle padrone di casa nel terzo, chiudendo 23-25. Premio di MVP a Nicole Piomboni (9 punti), tornata in campo con le friulane a pochissimi giorni di distanza dalla vittoria del torneo WEVZA con la Nazionale Under20, in doppia cifra Populini (15), Hardeman (13) e Eckl (10), mentre non basta a coach Buonavita la solita Bellia (13).

Colpo di scena più grande al Banca Macerata Forum, dove la capolista del Girone B, la CBF Balducci Hr Macerata, cade contro la Città di Messina, protagonista di una prova di assoluta qualità. Fin da subito le ragazze di coach Bonafede si dimostrano in giornata, soprattutto a muro: saranno 10 (7 dalle centrali Martinelli e Modestino) contro 2 a fine partita i blocks vincenti, con le arancionere costrette al 18% di efficienza. Perso il primo set nel finale 21-25, la squadra di coach Saja dà fondo a tutte le sue energie per provare a pareggiare l’incontro, ma ancora una volta cede negli ultimi momenti del parziale (25-27) andando sotto 0-2 e lasciando campo alle avversarie di chiudere l’incontro in tre frazioni. Ancora decisive la top scorer Payne, 17 punti, e l’MVP Battista, 16, buonissima anche la prova di Modestino (14) mentre non vanno oltre gli 11 punti Fiesoli e Civitico.

Le messinesi voleranno quindi al PalaBorsani per affrontare la Futura Giovani Busto Arsizio, che nell’ultimo quarto di finale ha avuto la meglio nel derby contro la CremonaUfficio Esperia Cremona. Netto 3-0 in poco più di un’ora a favore delle cocche, a riposo dal 26 dicembre al contrario delle avversarie, reduci dal tie-break contro Lecco dello scorso weekend. Un confronto dominato a muro anche grazie alla gara dell’MVP Tonello, autrice di 10 punti di cui 5 blocks vincenti. Fondamentali i 14 punti della top scorer Zanette, che ha vinto il confronto diretto con l’avversaria Taborelli (11)

I TABELLINI-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (17-25 25-21 25-18 25-22)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 15, Bartolini 10, Montano Lucumi 8, Traballi 18, Cogliandro 8, Ricci, Sirressi (L), Viscioni 1, Messaggi, Braida. Non entrate: Turini, Atamah, Lillacci (L). All. Giovi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 14, Parini 3, Ortolani 21, Pecorari 5, Consoli 11, Turco, Caforio (L), Salvatori 1, Meliffi, Ghibaudo. Non entrate: Urbinati (L), Cangini, Giacomello. All. Bertini. ARBITRI: Kronaj, Polenta.

Durata set: 19′, 25′, 23′, 28′; Tot: 95′.

MVP: Gaia Traballi (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (16-25 20-25 23-25)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Arciprete 5, Botezat 7, Mangani 4, Bellia 13, Caruso 9, Carraro, Napodano (L), Gabrielli 3, Malvicini 1, Gueli. Non entrate: Pandolfi, Mazzon. All. Buonavita.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 15, Eckl 10, Eze 3, Hardeman 13, Costantini 6, Piomboni 9, Negretti (L), Bole 1. Non entrate: Feruglio, Grazia, Kavalenka, Monaco (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Lentini, Galteri.

Durata set: 23′, 26′, 30′; Tot: 79′.

MVP: Nicole Piomboni (CDA Talmassons)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – CITTA’ DI MESSINA 0-3 (21-25 25-27 20-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Vittorini 7, Civitico 11, Stroppa 5, Fiesoli 11, Mazzon 10, Bonelli 1, Bresciani (L), Bolzonetti. Non entrate: Korhonen, Masciullo, Busolini, Quarchioni (L), Morandini. All. Saja.

CITTA’ DI MESSINA: Martinelli 7, Payne 17, Joly, Modestino 14, Galletti, Battista 16, Maggipinto (L), Rossetto 8, Ciancio. Non entrate: Michelini, Catania, Mearini, Felappi (L). All. Bonafede. ARBITRI: Lorenzin, Testa.

Durata set: 25′, 27′, 24′; Tot: 76′.

MVP: Valeria Battista (Città di Messina)

Spettatori: 420.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 3-0 (25-20 25-15 25-18)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 9, Tonello 10, Zanette 14, Silva Conceicao 9, Rebora 6, Monza, Bonvicini (L), Furlan 5, Pomili. Non entrate: Del Core, Bresciani, Bosso, Osana (L). All. Amadio.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Rossini 5, Ferrarini 9, Turla’ 2, Piovesan 9, Munarini 3, Taborelli 11, Gamba (L), Felappi 1, Coveccia, Balconati, Zorzetto. Non entrate: Landucci. All. Zanelli.

ARBITRI: Mazzara’, Manzoni.

Durata set: 23′, 23′, 22′; Tot: 68′.

MVP: Viola Tonello (Futura Giovani Busto Arsizio)

