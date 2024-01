Lecco nella Pool Salvezza avrà anche Diana Kadyrova

LECCO-Diana Kadyrova, schiacciatrice di nazionalità sportiva bielorussa ma nata in Russia, sarà nel roster di Gianfranco Milano e dell'Orocash Lecco in vista dell'inizio della Pool Salvezza che vedrà le lombarde impegnate nella lotta per non retrocedere. Kadyrova, che proviene dal capionato cipriota, ha giocato anche in Russia e Bielorussia. Arrivata a Lecco in buone condizioni di forma è pronta a giocare sin da domani nella prima partita della seconda fase nella quale l'Orocash Lecco ospiterà l’Altafratte Padova.