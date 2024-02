Perugia sempre più prima: battuta Cremona

PERUGIA- La Bartoccini Fortinfissi Perugia continua a recitare il ruolo di rullo compressore. Nell'anticipo della 3a di andata della Pool Promozione anche Cremonaufficio Esperia Cremona cade al Palabarton in tre set. 25-15, 25-23 e 25-21 i parziali delle frazioni di gioco. Nel primo set Perugia va a valanga e chiude in scioltezza, mentre nel secondo subisce la rimonta di Cremona ed è costretta agli straordinari: decisivo l’ingresso di Viscioni. Nel terzo le Black Angels mantengono sempre a distanza una buona Cremona che alla fine capitola anche per via dei tanti errori al servizio. Per le avversarie sugli scudi l’ex Taborelli, mentre l’MVP è una Montano letteralmente infermabile. Per entrambe le opposte arrivano 17 punti, con la colombiana di Perugia che registra anche un ottimo 50 % in attacco con soli 2 errori su 30 attacchi totali. Nel complesso la squadra continua a girare bene, con Giovi che questa volta ha dato spazio ad Atamah al posto di Cogliandro. Tutti ottimi segnali in vista del prossimo impegno casalingo di mercoledì 14 febbraio contro Mondovì (quarta giornata di Pool promozione) e per quello successivo di domenica 18 febbraio, quando le Black Angels saranno di scena al PalaTrieste per la finale di Coppa Italia Frecciarossa.