Il tie break con Talmassons sorride a Mondovì

Le padrone di casa iniziano il primo set con il piede giusto, portandosi in vantaggio (14-12). Le friulane trovano l’aggancio (14-14). Mondovì ci riprova (18-17), ma le ospiti non mollano, mettono la freccia e viaggiano spedite fino alla vittoria del parziale (23-25). Si torna in campo, con le squadre a braccetto (12-12 e 15-15). Talmassons spinge sull’acceleratore (17-22) e le monregalesi tentano di accorciare (21-23). Le padrone di casa si concentrano e iniziano a macinare punti, regalando mille emozioni al pubblico presente. 24 pari, 25 pari e poi, con un colpo d’astuzia di Decortes, si riapre la gara (27-25). In perfetta parità, si torna in campo. Si parte punto a punto (10-10), l’LPM BAM Mondovì trova il break e allunga (19-13). Le pumine sono determinate e vanno decise sul 2-1 (25-16). La quarta frazione di gioco inizia in equilibrio (12-12). Talmassons costringe le rossoblu ad inseguire (16-18). Mondovì reagisce (19-19). Il PalaManera si accende, grazie al tifo incessante degli Ultras Puma (21-21). Le friulane si portano sul 21-24. Le monregalesi volano (24-24), le ospiti rispondono ed è tie break (25-27). Si inizia 4 pari, 7 pari, al cambio campo in vantaggio passano le pumine (8-7). Le padrone di casa allungano (12-8). La panchina ospite chiede time out. Mondovì affila gli artigli (13-9), ma la risposta di Talmassons arriva immediatamente (13-13). Il finale di match si fa incandescente (14-14, 15-15). L’LPM BAM Mondovì si aggiudica la vittoria (17-15).



I PROTAGONISTI-



Salì Coulibaly (Lpm Bam Mondovì)- « Non è stato uno bellissimo gioco, soprattutto all'inizio abbiamo avuto qualche problema ad ingranare. Ma siamo state brave a vincere, come squadra, mettendo in campo carattere e determinazione. Finalmente siamo riuscite a conquistare la prima vittoria della Pool Promozione. Volevamo la vittoria e siamo contente di averla ottenuta, davanti ai nostri splendidi tifosi ».



Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « E’ andata così, ci prendiamo questo punto e matureremo lavorando. Oggi non ho nulla da rimproverare alle mie ragazze perché era difficile stare in campo dopo gli errori che sono successi nel secondo set, ma le ragazze sono rientrate in campo e hanno lottato. Sono dispiaciuto per le mie giocatrici perché poteva andare meglio però questa è la pallavolo ».

IL TABELLINO-



LPM BAM MONDOVI' - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-2 (23-25 27-25 25-16 24-26 17-15)

LPM BAM MONDOVI': Grigolo 21, Riparbelli 11, Allasia 1, Lux 3, Farina 17, Decortes 24, Tellone (L), Coulibaly 3, Lapini. Non entrate: Manig, Marengo, Pizzolato. All. Basso.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 10, Eckl 13, Eze 9, Hardeman 16, Costantini 16, Piomboni 13, Negretti (L), Bole 6, Kavalenka 2. Non entrate: Monaco (L), Feruglio, Grazia. All. Barbieri.

ARBITRI: Kronaj, Fontini.

Durata set: 25', 32', 23', 32', 21'; Tot: 133'.

MVP: Laura Grigolo (LPM BAM Mondovì)

Spettatori: 350