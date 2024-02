La Omag ferma la corsa di Messina

ROMA- Cade per mano della Omag-MT San Giovanni in M.no la Città di Messina che perde l'occasione di issarsi da sola al terzo posto della Pool Promozione. Il successo, nell'unica sfida giocata stasera nella Pool Promozione, rilancia invece le ambizioni della formazione di Bertini di entrare nei PlayOff, sebbene il quinto posto sia ancora distante cinque punti. Stranamente mai in partita la squadra di coach Bonafede, affondata sotto i colpi dell'MVP Nardo (14), Ortolani (10) e Consoli (11 con 3 muri).



Rispetta invece il pronostico della vigilia il derby lombardo della Pool Salvezza tra la Valsabbina Millenium Brescia e la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino: secco 3-0 per le leonesse, con 10 muri dalla coppia di centrali Torcolacci-Babatunde (23 i punti totali del duo), con la prima nominata MVP. Con lo stesso risultato, ma soffrendo nel terzo set, la Trasporti Bressan Offanengo riesce ad espugnare il PalaScoppa, casa della Volley Soverato, e a confermare la seconda posizione alle spalle delle giallonere. Decisiva Martinelli con i suoi 18 punti e un super 57% dal campo, buona la prova di Montero (13) per le calabresi.



Successo pieno anche per la Narconon Volley Melendugno, che in una partita tutt'altro che facile batte una convincente Nuvolì Altafratte Padova, sempre sul pezzo in ogni set escluso il primo. Le padovane riescono ad agguantare il pareggio sull'1-1 grazie agli spunti di Volpin (15) e Trampus (13), ma ci pensa una magistrale Caracuta, migliore in campo, ad orchestrare le compagne e a guidarle verso la vittoria, con Stival che mette a referto 30 punti. Nella sfida in coda alla classifica, tutto liscio per la Volley Hermaea Olbia, che non lascia scampo ad una Sirdeco Volley Pescara ridotta all'osso (sette le giocatrici disponibili). Nonostante l'assenza di Adriano, sale in cattedra Orlandi, che con 17 punti permette alle sarde di conquistare tre punti fondamentali in ottica salvezza.



Nel match più combattuto della giornata, l'Orocash Picco Lecco vince lo scontro diretto con la VTB Fcredil Bologna al tie-break, rinsaldando la terza posizione in classifica e aumentando a cinque il vantaggio sulla zona retrocessione. Le emiliane di coach Zappaterra provano due volte a portarsi avanti, nel primo e nel terzo set, ma le padrone di casa non abbassano mai la guardia e impattano entrambe le volte. Nel decisivo quinto parziale sono proprio le ragazze di coach Milano ad arrivare con più benzina, imponendosi 15-7. Sontuosa la prova di Nardelli, autrice di 34 punti con il 51%, per le ospiti bene Ristori (15) e Tresoldi (14).