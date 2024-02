La 4a di andata della Pool Promozione nel mercoledì di San Valentino

ROMA- La Pool Promozione accende i riflettori, nel giorno di San Valentino, sulla quarta giornata di andata che presenta sfide determinanti per il primo posto e per l'acquisizione di una posizione valida per entrare nei Playoff.

Non poteva esserci modo migliore per gli appassionati della Serie A2 Tigotà di passare la serata di San Valentino: la quarta giornata della Pool Promozione presenterà infatti un programma avvincente, con quattro match potenzialmente decisivi per quanto riguarda l’accesso ai Playoff.

Un’occasione in primis per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia (dalle ore 20), capolista solitaria a +6 sulla seconda, che non dovrà farsi distrarre dalla Finale di Coppa Italia di Serie A2 in programma domenica 18 febbraio: vincendo il proprio match contro la LPM Bam Mondovì, decima con 33 punti, le umbre potrebbero certamente avvicinare l’obiettivo della promozione diretta, sperando in un passo falso delle inseguitrici.

Quasi contemporaneamente infatti, tra le 20 e le 20.30, tutte le altre otto squadre, saranno impegnate in scontri diretti utili a confermare o ribaltare le gerarchie della classifica. La Futura Giovani Busto Arsizio (52 punti), seconda e anch’essa con l’impegno di coppa nel weekend, ospita la CremonaUfficio Esperia Cremona, che con 44 punti occupa l’ultimo posto utile per la qualificazione ai Playoff. In Sicilia, promette scintille anche il confronto tra la Città di Messina e la CBF Balducci HR Macerata, appaiate a quota 46 con le arancionere avanti per il numero di vittorie.

Vicine al quinto posto di Cremona, la Cda Volley Talmassons FVG (40 punti) e l’Omag-MT San Giovanni in M.no (39) avranno un’opportunità praticamente unica per rientrare nella corsa in caso di tre punti, ma dietro di loro anche la Tecnoteam Albese Volley Como (37) e l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio (35) sperano in un successo per continuare a cullare il proprio sogno.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - LPM BAM MONDOVÌ-

Una Bartoccini Fortinfissi Perugia formato “no stop” quella che si appresta a tornare in campo mercoledì 14 febbraio in occasione del turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di Pool promozione. L’avversario è Lpm Bam Mondovì, attuale fanalino di coda del raggruppamento con 33 punti. Questo non inganni però sul reale valore della formazione allenata da coach Basso. Mondovì si è infatti resa protagonista di una buona prima fase nel girone B di Serie A2 Tigotà, culminata con l’ingresso, appunto, nella Pool promozione. Nell’ultimo turno ha oltretutto messo al tappeto una squadra insidiosa come Talmassons, sconfitta al tie-break. Come si schiererà Mondovì? La palleggiatrice dovrebbe essere Allassia, mentre l’opposto Decortes. Al centro ci saranno Farina e Riparbelli. In posto 4 spazio a Coulibaly e Grigolo. Il libero è Tellone. Lo starting six della Bartoccini Fortinfissi Perugia? Ricci e Montaño confermatissime in diagonale, mentre al centro Atamah potrebbe essere ancora preferita a una tra Bartolini e Cogliandro. In banda troveranno posto ancora Traballi e Kosareva. A guidare la seconda linea sarà come sempre il capitano Sirressi.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Nessuno



Guido Marangi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Affrontiamo una squadra di tutto rispetto. La classifica non rispecchia il loro valore, perché ad inizio stagione hanno avuto qualche problema fisico di troppo che ha rallentato il loro percorso. Mondovì aveva sicuramente ambizioni più alte per questa stagione, ma comunque sono entrate lo stesso in Pool promozione e possono mettere in difficoltà chiunque. Sono una formazione molto improntata sul fondamentale dell’attacco e occhio a giocatrici di alto spessore come Decortes e Grigolo che hanno un profilo da categoria superiore. Il rischio di essere con la testa già alla finale di Coppa Italia di domenica c’è. È umano. Dovremo rimanere sul pezzo. Poi, caduto l’ultimo pallone, potremo calarci completamente sulla bella sfida di Trieste che ci aspetta e dare pieno sfogo alla nostra voglia di partecipare a questo evento. Ma per ora deve esserci solo Mondovì nei nostri pensieri ».



Laura Grigolo (Lpm Bam Mondovì)- « Mercoledì l'avversario è forte, dal canto nostro, cercheremo di divertirci e sicuramente l'obiettivo è quello di fare punti. Non abbiamo niente da perdere, siamo in una posizione scomoda rispetto a Perugia e a tante altre squadre. L'obiettivo è quello di divertirci, di conseguenza il gioco sarà più fluido e riusciremo a giocare anche meglio ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

Settimana caldissima per la Futura Volley, attesa dall’impegno casalingo di domani sera contro CremonaUfficio Esperia Cremona, valido per la quarta giornata della pool promozione, con vista all’orizzonte sul primo grande appuntamento stagionale, la finalissima di Coppa Italia di Trieste.

Un turno infrasettimanale, che metterà nuovamente sul cammino delle cocche la squadra cremonese di coach Zanelli per il secondo incrocio stagionale, dopo la sfida disputata proprio ai quarti di Coppa Italia.

Un incrocio, che nonostante il risultato netto del primo round, può rivelarsi pericoloso perché la formazione lombarda, nonostante i tre stop consecutivi di questa seconda fase, sta ritrovando concretezza e fluidità sul piano del gioco riuscendo anche a creare qualche difficoltà nell’ultima uscita contro la corazzata e capolista Perugia. Un ritmo, quello delle tigri da ritrovare tenendo conto anche delle difficoltà emerse dopo l’infortunio di Turlà ed il conseguente cambio forzato in cabina di regia con l’ingresso in pianta stabile di Balconati.

Le tigri gialloblù, che dovranno rinunciare a Sofia Turlà, occupano attualmente la quinta casella, ultima utile per accedere ai playoff promozione, forti dei 44 punti conquistati grazie a 14 vittorie e 7 sconfitte. Si tratta di una squadra che nel corso del cammino ha mostrato solidità, compattezza e con grande carattere su tutti i campi, dove in più di un’occasione si è rivelata una vera e propria “mina vagante” del torneo anche se è ancora ricerca della prima vittoria nella post season, nell’ottica di coltivare il sogno playoff.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Chiara Landucci a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022

Daris Amadio (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Nonostante il fatto che siano stati costretti al cambio di palleggio, credo che Cremona abbia trovato, nel corso delle ultime uscite, sempre più il suo equilibrio e stile di gioco. Hanno fatto un ottimo lavoro nel corso dell’anno e si vede, sono riusciti a mettere in difficoltà anche Perugia nell’ultima gara. Ritroveremo un team con le stesse caratteristiche e punti di forza con i quali avevamo dovuto fare i contri in Coppa Italia, ovvero una squadra con una batteria di attaccanti importanti e di prima fascia ed un proprio stile di gioco efficace. Noi dovremo essere brave a tenere sempre alto il ritmo e la concentrazione mettendo pressione a partire dal servizio e proseguendo in quello che stiamo facendo sul piano del gioco ».



Veronica Taborelli (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La partita di Perugia è stata difficile, come ci aspettavamo, ma abbiamo fatto vedere buone cose e che possiamo tenere testa anche alle prime in classifica. Ci sono tanti aspetti da cui ripartire, abbiamo avuto un bellissimo atteggiamento e questo fa gran parte del lavoro. Mercoledì ci aspetta Busto, proveremo a continuare sull’onda positiva che abbiamo creato sabato. Sarà un’altra partita molto tosta, dovremo essere brave a restare concentrate e curare ogni dettaglio per provare a portare a casa dei punti fondamentali ».

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

L'Ipag Ramonda va a caccia dei primi punti in questa pool promozione, rinfrancato dall'ottima prestazione esibita contro Busto Arsizio, dove ha combattuto con coraggio e carattere in ogni frangente, dimostrando una ritrovata continuità nel corso dei tre set. Il match contro le bustocche, seconde in classifica, ha evidenziato ulteriori passi avanti rispetto alla gara contro la capolista Perugia, in cui i segnali dati da Montecchio erano già stati positivi. Ora si cercano conferme nella difficile trasferta comasca, con la consapevolezza che il servizio continua ad essere un fattore determinate (L'UVMM è ancora prima in A2 per ace realizzati, a quota 138). La Tecnoteam Albese Volley Como è subito in cerca di riscatto dopo il ko di sabato a Macerata nella Poule Promozione per la A1. L'occasione arriva dalla serata di San Valentino quando le ragazze di coach Chiappafreddo (ore 20,30) ricevono a Casnate la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, sfida che conta tantissimo per i punti in palio per entrambe con il sogno play-off ancora vivo. Albese torna a giocare in casa dopo l'ottima prestazione fornita davanti ai suoi tifosi con San Giovanni (e successo per 3-0).

PRECEDENTI: 2 (1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Denise Meli a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2021/2022



Martina Veneriano (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Come tutte le gare di questa Poule Promozione, e lo abbiamo visto in tutte le precedenti occasioni, sarà una sfida impegnativa e molto tosta. Montecchio è squadra molto attrezzata, per di più noi veniamo da una trasferta impegnativa e lunga a Macerata con ancora un pò di stanchezza da smaltire. Ma saremo pronte appena entrate in campo. Credo che ci sarà da soffrire, domani sera, e lo faremo tutte assieme. Siamo pronte. Lotteremo con tutto il cuore possibile contro una squadra tosta. Speriamo anche nell'aiuto dei nostri tifosi, sempre vicini a noi in ogni momento della stagione ».

Giulia Malvicini (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Si preannuncia una gara avvincente. Como è una squadra che si è conquistata la pool promozione giocando una buona pallavolo, per questo sono certa che sarà una partita ricca di aspetti interessanti. Noi veniamo dall'ottimo match contro la Futura Giovani: le abbiamo dato del filo da torcere, evidenziando buoni miglioramenti e ritrovando fiducia nelle giocate che ci contraddistinguono. Si tratta di una partita che può fungere da spunto per superare questo periodo non particolarmente roseo dal punto di vista dei risultati, l'unione e lo spirito del nostro gruppo saranno determinanti ».

CITTÀ DI MESSINA - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

Dopo la pesante sconfitta di San Giovanni in M.no, Akademia Città Di Messina nuovamente in campo nel giorno di San Valentino. Nel quarto turno di andata della Poole Promozione, mercoledì 14 Febbraio con inizio alle ore 20.30, le ragazze di coach Bonafede saranno chiamate a riscattare, sul taraflex del "PalaRescifina", l'opaca prova offerta nello scorso weekend; il programma del tabellone di giornata porrà innanzi alle padrone di casa la formazione attualmente sul terzo gradino della classifica: la Cbf Balducci Hr Macerata. Le messinesi affronteranno le marchigiane per la seconda volta in poco più di un mese; lo scorso 10 Gennaio, infatti, successo di Messina (0-3), nei quarti di finale di Coppa Italia, al "Banca Forum" di Macerata. Questa volta le ragazze di Bonafede potranno contare sull'apporto del proprio pubblico che, anche grazie alla promo "San Valentino" lanciata dalla società, sarà presente numeroso sugli spalti del "PalaRescifina". Reduci dal successo al tie-break su Como, le prossime avversarie inseguono la coppia di testa (Perugia e Busto) a parità di punti con Messina ma con miglior quoziente set. Dopo una Regular Season conclusa al primo posto nel girone B, 16 vittorie, 2 sconfitte (con Montecchio e Offanengo), 49 set vinti e 21 persi, Macerata ha esordito in Pool Promozione con una doppia sconfitta contro Perugia e Talmassons, prima della vittoria al 5° set sulle lariane di coach Chiappafreddo. Il confronto di mercoledì servirà ad entrambe le formazioni per capire tanto di più su quanto attendersi dalla seconda fase stagionale e, soprattutto, in vista degli eventuali play-off. Con Perugia lanciata verso la A1 e Busto Arsizio in seconda posizione con sei punti di vantaggio proprio sulle inseguitrici Macerata e Messina, sono le ultime tre caselle a disposizione quelle più calde e potenzialmente maggiormente soggette a stravolgimenti di classifica. Con ventuno punto ancora a disposizione tutto può ancora accadere, anche se certo il confronto del "PalaRescifina" potrà fornire già utili riscontri. Due le ex del match: Giulia Galletti, a Macerata nella stagione 2020/21, e Melissa Martinelli, con la maglia dell'Helvia Recina per tre stagioni (dal 2019 al 2022). Un solo precedente tra le due squadre, quello del 10 Gennaio scorso in Coppa conclusosi con il successo in esterne di Messina.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Città Di Messina)

EX: Giulia Galletti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021; Melissa Martinelli a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Fabrizio Costantino (Città Di Messina)- « Purtroppo, a San Giovanni non è andata bene. Una gara che si è messa subito in salita e che non siamo riusciti a indirizzare dalla nostra parte. Si può perdere ma siamo delusi dalle modalità in cui ciò è avvenuto. Facciamo i complimenti a San Giovanni per la splendida gara ma avremmo quantomeno voluto giocarla questa partita; invece, non siamo scesi neppure in campo". Mercoledì gara di vertice in casa contro Macerata; anche se la Pool Promozione è ancora tutta da giocare, sarà sicuramente un'occasione che potrà fornirci indicazioni importanti: "Anzitutto, ci aspettiamo una reazione da tutta la squadra. Sarà una gara in cui dovremo dimostrare il nostro valore anche se, è bene dirlo, abbiamo ampiamente già raggiunto gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ciò però deve solo darci quella serenità e stimoli ulteriori per chiudere alla grande questa splendida annata. Serviranno quei riscontri sul campo su cui costruire il nostro avvincente futuro sportivo ».



Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Andiamo a Messina consapevoli che sarà una gara molto complicata contro una delle formazioni più accreditate del campionato, come abbiamo visto nel match di Coppa Italia in cui ci hanno battuto. Noi arriviamo dalla vittoria con Como, importante sia per i punti conquistate sia per il nostro carattere dimostrato in campo, dall'altra parte della rete troveremo una squadra che vorrà invece riscattare la sconfitta di San Giovanni in Marignano. Siamo entrambe a quota 46 punti in classifica, dunque fare risultato in Sicilia sarebbe fondamentale in chiave qualificazione ai Playoff: scenderemo in campo cariche e determinate a dare il massimo ».



CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO.-

La CDA Talmassons si prepara ad ospitare San Giovanni in Marignano con l’obiettivo di cancellare subito il passo falso di Mondovì. Nel turno infrasettimanale di Mercoledì 14 Febbraio, le Pink Panthers proveranno a riprendere la corsa al quinto posto e alla zona playoff, distante ora quattro punti. La sfida contro la formazione romagnola ha sempre regalato grandi emozioni: nella scorsa stagione infatti, nei due incroci avvenuti in regular season, entrambe le contese terminarono per 3-2, con due rimonte da due set di svantaggio, all’andata a favore di San Giovanni in Marignano e al ritorno con la CDA Talmassons che si prese la rivincita. Si prevede dunque grande spettacolo per la notte di San Valentino.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No, 2 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno



Beatrice Negretti (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sarà sicuramente una partita combattuta, loro sono un ottima squadra e penso che loro come noi abbiano diversi alti e bassi. Credo che giocando in casa avremo un piccolo vantaggio. Arriviamo da un periodo molto stancante, anche sabato secondo me si è visto che non eravamo nelle migliori condizioni visto queste tante trasferte consecutive. Noi però sicuramente lotteremo e cercheremo di entrare con la mentalità e l’atteggiamento giusto ».

Giorgia Caforio (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sicuramente affrontiamo un’altra gara difficile come d’altronde è tutta questa pool promozione. Noi veniamo da una buona gara e dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che quando riusciamo ad esprimere il nostro ritmo e il nostro gioco possiamo impensierire chiunque. Sappiamo essere una partita importante in qualità di punti perché ci potrebbe avvicinare al quinto posto, per questo massima concentrazione ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA POOL PROMOZIONE A2 TIGOTÀ-



Mercoledì: 14 febbraio 2024, ore 20.00



Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Viterbo Polenta

Cda Volley Talmassons Fvg - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Sessolo, Manzoni Barbara



Mercoledì: 14 febbraio 2024, ore 20.30



Città Di Messina - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Spinnicchia, Ciaccio

Tecnoteam Albese Volley Como - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Marconi, Galteri

Futura Giovani Busto Arsizio - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Pasin, Scotti



LA CLASSIFICA-



Bartoccini-Fortinfissi Perugia 58, Futura Giovani Busto Arsizio 52, Cbf Balducci Hr Macerata 46, Città Di Messina 46, Cremonaufficio Esperia Cremona 44, Cda Volley Talmassons Fvg 40, Omag-Mt San Giovanni In M.No 39, Tecnoteam Albese Volley Como 37, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35, Lpm Bam Mondovì 33.