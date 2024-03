In Pool Promozione big match Macerata-Perugia

Il girone di ritorno della seconda fase si aprirà con un big match molto importante in ottica salto di categoria: la CBF Balducci Hr Macerata, dopo aver superato la scorsa settimana la Futura Giovani Busto Arsizio, ospita la capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia, caduta contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no dopo aver sollevato la Coppa Italia di Serie A2. Ironia del calendario, proprio le bustocche e le romagnole saranno protagoniste di un’altra sfida interessante (sabato ore 17) per perseguire i rispettivi obiettivi: caccia al primo posto per le cocche, punti Playoff per le zie.

Sabato alle 16.30, scontro potenzialmente determinante tra la CremonaUfficio Esperia Cremona, quinta con 45 punti, e la Cda Volley Talmassons FVG, sesta a pari merito con San Giovanni a quota 44. Subito dietro, la Tecnoteam Albese Volley Como (42) proverà a strappare punti alla LPM Bam Mondovì per rientrare nella corsa. Chiude il programma il confronto tra l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio e la Città di Messina.

Ultima giornata del girone d’andata per la Pool Salvezza che mette di fronte la prima e la seconda della classifica: al PalaGeorge sarà Valsabbina Millenium Brescia contro Trasporti Bressan Offanengo. Scontro diretto d’importanza capitale tra la VTB Fcredil Bologna, quarta con 25 punti, e la Volley Hermaea Olbia, sesta con 22 punti.

Ultime occasioni per provare a riacciuffare il treno salvezza per la Volley Soverato (19) e la Pallavolo C.B.L Costa Volpino (17): calabresi in casa contro l’Orocash Picco Lecco (27), lombarde in trasferta contro la Nuvolì Altafratte Padova (13). Infine, la già retrocessa Sirdeco Volley Pescara accoglie la Narconon Volley Melendugno, quinta con 23 punti.

L'UVMM alla ricerca della prima vittoria nella sua pool promozione. La caccia riprende dalla prima giornata di ritorno, nel match casalingo con l’Akademia Sant’Anna Città di Messina, terza forza del campionato. La formazione berica arriva all’appuntamento dopo la sconfitta contro Talmassons e cercherà di uscire dal periodo di difficoltà puntando sulle sue certezze: l’incisività offensiva di Bellia (345 punti totali) ed Arciprete (319 punti totali), la solidità a muro di Botezat (seconda per muri vincenti in tutto il campionato di A2 a quota 74) e Caruso (52 blocks) e la complessiva efficacia della squadra in battuta (144 ace, nessuna compagine in A2 meglio dell’Ipag). AKADEMIA CITTA' DI MESSINA: Inizia in trasferta il girone di ritorno di Pool Promozione per Akademia Città Di Messina. Domenica 3 Marzo, con inizio alle ore 17, le ragazze di coach Bonafede cercheranno il quarto successo, di questa seconda fase di stagione, sul taraflex del "PalaFerroli" di San Bonifacio (VR); di fronte, l'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Il punto conquistato nel tie-break perso con Mondovì, nel turno precedente, ha permesso alle siciliane di muovere la classifica e, complice, il successo solo al 5° set di Macerata con Busto, di mantenere un vantaggio di due lunghezze sul quarto posto occupato proprio dalle marchigiane. La distanza dalla sesta in graduatoria, la prima esclusa dalla griglia playoff, si è assottigliato - sei punti dalla coppia San Giovanni/Talmassons; sarà, pertanto, fondamentale non perdere ulteriore terreno per garantirsi margine di sicurezza sulla qualificazione alla fase successiva. La formazione di casa occupa attualmente la penultima posizione in classifica, a pari merito con l'Lpm Bam Mondovì ma con maggior numero di successi. La squadra ha ripreso gli allenamenti martedì mattina e, nella giornata di sabato, raggiungerà la località del ritiro. Tre i precedenti tra le due formazioni: due successi per Montecchio nella stagione passata, mentre all'andata finì 3-1 per Messina. Ex dell'incontro, Valeria Battista, con la maglia di Montecchio nelle stagioni dal 2019 al 2021, e Marianna Maggipinto, capitano della formazione veneta lo scorso anno.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Città Di Messina, 2 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Valeria Battista a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2019/2020, 2020/2021; Marianna Maggipinto a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2022/2023



Michelle Gueli (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Riscatto è la parola chiave che ci deve guidare nel girone di ritorno. Mi sembra il termine più adatto perché ultimamente tutti i sacrifici che facciamo in palestra non stanno combaciando con i risultati. Però il nostro gruppo è sempre unito e usciremo da questo periodo lavorando a testa bassa, senza mai abbatterci. Contro Messina vogliamo rifarci del risultato dell'andata. Loro sono una squadra forte, ma, a prescindere dal momento che stiamo vivendo, abbiamo dimostrato nel corso della stagione di potercela giocare contro ogni avversario. Cercheremo di affrontare la gara al massimo delle nostre potenzialità ».



Giulia Galletti (Città Di Messina)- « C'è grande soddisfazione per questo attuale terzo posto in classifica, ma non ci basta. Lavoriamo in palestra tutti i giorni perché non siamo mai contente di quanto fatto. Vogliamo guardare al futuro e a ciò che si potrà ancora fare. Il campionato non è ancora finito ».

Domenica scorsa una sconfitta al tie-break contro Mondovì al termine di una gara molto differente da quella in cui è maturato il 3-0 di San Giovanni. Forse, però, si poteva fare qualcosa in più:

« Penso a qualche pallone sul finale di quarto set, dove si poteva chiudere diversamente l'azione o anche all'inizio dello stesso parziale in cui siamo partite un pò contratte. Una partita differente da San Giovanni e, in ogni caso, Mondovì è una squadra da non sottovalutare, anche se la classifica non da loro ragione. Qualcosa in più si poteva fare, magari su qualche copertura dove normalmente siamo più lucide; riconosciamo, però, anche i meriti all'avversaria". Per Giulia Galletti la stagione più importante della sua carriera: "Sicuramente, anche se ancora i risultati sono minimi e non definitivi. Quelli da scrivere sul curriculum potrebbero arrivare, ma intanto è importante che ci sia un ambiente in cui poter lavorare bene. Tra di noi compagne ci siamo amalgamate alla grande; fondamentale per riuscire a ottenere obiettivi in futuro ».

Adesso, la trasferta di Montecchio:

« Tutte le squadre della Pool Promozione sono state costruite per fare bene. Sulla carta quella dell'andata può essere stata una gara facile, ma il ritorno non sarà così. Montecchio giocherà in casa ed è, in generale, una squadra ben costruita e con un buon reparto centrale. Una partita da preparare con attenzione; dovremo dare tutto ».



CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

A meno di sette giorni di distanza dalla gara contro Albese, la CremonaUfficio inaugura il ritorno della Pool Promozione al PalaRadi. A far visita all’Esperia, la formazione della CDA Volley Talmassons, che rincorre in graduatoria la rivale di giornata ad un solo punto di distanza. Cremona è tornata a muovere la classifica dopo tre gare a digiuno di punti, allo stesso tempo Talmassons ha ritrovato la vittoria dopo aver rimediato due sconfitte. L’ex di turno è Veronica Taborelli, tra le protagoniste del derby gialloblù contro Albese e attuale seconda bomber della classifica generale con 425 punti a referto; alle sue spalle, la rivale Leah Hardeman insegue con 386. Le friulane si distinguono anche nel fondamentale del muro, con Katja Eckl top blocker con 86 punti e la ‘coppia’ Veronica Costantini quarta generale con 68; per Cremona tiene alta la guardia Matilde Munarini, terza con 71 muri punto. All’andata, le ragazze di coach Zanelli strapparono un punto al termine di una gara dalle fasi alterne, terminata solo sul 19-17 del quinto set a favore delle friulane.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Veronica Taborelli a Volley Talmassons nel 2022/2023



Nicole Gamba (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Sapevamo che il girone della Pool promozione sarebbe stato difficile. Contro Albese non abbiamo approcciato benissimo alla partita ma, a differenza delle altre volte, siamo riuscite a riprenderci, peccato per gli ultimi punti del quinto set. Anche la prossima partita non sarà facile, sia per noi che per Talmassons sono punti importanti quelli in palio. Stiamo cercando di lavorare sulle nostre debolezze per affrontare la partita al meglio. Il calore di casa e del PalaRadi sicuramente ci darà una grande mano, vi aspettiamo numerosi! ».



Julia Kavalenka (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Ogni partita sarà importante, siamo tutti a poca distanza di punti in classifica dunque non ci possiamo permettere errori se si vogliono raggiungere i playoff. Arriviamo da una settimana positiva, continuiamo a lavorare bene in palestra e siamo pronte ad affrontare Cremona. Ci aspetta una bella partita, sicuramente combattuta, con una squadra di livello e su un campo difficile. Dovremo farci trovare pronte per gestire la partita cercando di seguire il piano partita ».



TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - LPM BAM MONDOVÌ-

Il sogno della Tecnoteam Albese Volley Como riprte dal "suo" palazzetto, quello di Casnate con Bernate dove domani pomeriggio - anticipo ore 18 - la formazione di coach Mauro Chiappafreddo torna in campo per cercare di mantenere viva la speranza di agganciare il quinto posto, ultimo a disposizione per entrare nei play-off finali per la serie A1. Non facile anche perchè da qui in avanti le ragazze lariane dovranno cercare - come hanno fatto nel girone di andata della Poule Promozione - di vincere il maggior numero possibili di gare e speranze anche in qualche passo falso delle avversarie. Comunque l'obiettivo resta lì, a portata di mano: tra Albese e la zona play-off - che sarebbe traguardo di enorme prestigio per il club proprio nell'anno del suo 50esimo di fondazione - ci sono ora tre punti appena. Albese a quota 42, poi San Giovanni e Talmassons a 44 e Cremona a 45. In quattro per un posto: sarà battaglia aperta da qui a fine marzo con l'ultima di ritorno della Poule. Domani arriva Mondovì, superata all'andata 3-0 e, da sempre, avversaria insidiosa per la Tecnoteam. Coach Mauro oggi svolge l'ultimo allenamento con la palla, domattina la rifinitura. In campo alle 18 Casnate.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Lpm Bam Mondovì, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Marika Longobardi a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2022/2023



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Mondovì una compagine che ha un roster importante e che conosciamo molto bene. L’obiettivo nostro, da qui a fine stagione, è quello di giocare una partita alla volta guardando unicamente a noi. In questo momento della stagione si vanno ad incontrare tutte compagini che lottano per andare in a1 e dobbiamo dare il massimo partendo dalla consapevolezza che se siamo arrivati fino a qui, abbiamo le qualità per restarci. Quindi testa bassa e concentrati sull’obiettivo ».



Claudio Basso (Allenatore Lpm Bam Mondovì)- « Durante la gara contro Messina, la squadra è riuscita a reagire quando è stata in svantaggio. E' stato un successo dell'intero gruppo, tutte hanno dato il loro apporto. Ultimamente abbiamo trovato maggiore continuità nella prestazione, strappando punti a chi è davanti da noi. I playoff rimangono però un obiettivo quasi impossibile, peccato perché nella fase iniziale della stagione abbiamo perso troppi punti. Ma guardiamo avanti, alla sfida di domenica, e godiamoci questo momento positivo ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO.-

La Futura torna nuovamente di scena al PalaBorsani per l’anticipo del sesto turno della pool promozione. A far visita alle cocche, per la prima giornata della fase di ritorno, sbarcherà a Castellanza una Omag-Mt San Giovanni in Marignano in grande spolvero, dopo aver inflitto il secondo stop stagionale – con una vittoria netta per 3-0 al PalaBarton – alla corazzata Perugia, reduce tra le altre cose dalla vittoria della Coppa Italia. Le bustocche, reduci dal doppio ko in Coppa Italia prima ed al tie-break in casa di Macerata poi, sono in cerca di riscatto e quale occasione migliore quella di poterlo fare proprio davanti al proprio pubblico in quello che è stato sempre fino ad ora il porto sicuro in tutti i momenti della stagione. Tonello e compagne vogliono tornare a correre veloci in campionato per riportare in perfetta parità le statistiche dei confronti diretti con la Consolini e blindare il secondo posto dall’inseguimento di Messina, distante ora sei lunghezze. Sono fortunatamente positive per coach Amadio le notizie provenienti dallo staff medico bustocco che, al netto di qualche piccolo acciacco da gestire, conferma la piena disponibilità di tutte le atlete. La squadra dell’esperto coach Matteo Bertini, al suo primo anno sulla panchina delle “zie”, dopo le esperienze nella massima serie, è nel bel mezzo della mischia delle cinque formazioni candidate ad un posto per l’accesso ai playoff.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 4 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Ilaria Bonvicini a San Giovanni In Marignano nel 2020/2021, 2021/2022; Lana Silva Conceicao a San Giovanni In Marignano nel 2020/2021; Elisa Zanette a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018



Lea Cvetnic (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La partita di domani contro San Giovanni sicuramente sarà una gara complicata, come tutte quelle di questa pool promozione, ma a maggior ragione questa perché loro sono in un periodo di grande forma in cui hanno vinto contro tutte le big a partire da noi, Messina e persino Perugia in trasferta. Questo sicuramente ha creato una grande infusione di fiducia nei loro mezzi e nelle loro potenzialità. Noi da parte nostra però dobbiamo credere assolutamente in noi stesse e nel lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno in palestra. Dobbiamo tirare fuori tutta la grinta e il carattere che abbiamo perché questa è la cosa più importante per continuare sui giusti binari e perseguire il nostro obiettivo finale ».



Chiara Salvatori (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Busto è una squadra ostica, - racconta Chiara Salvatori-soprattutto quando gioca in casa, un po’ come noi, perché riesce a esprimere un gioco di alto livello. Noi ci troviamo in un buon periodo e scenderemo in campo consapevoli delle nostre capacità e pronte come sempre a dare il massimo ».

CBF BALDUCCI HR MACERATA - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

È il momento di un altro big match al Banca Macerata Forum: domenica 3 marzo (ore 17.00) arriva la capolista della Pool Promozione, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, per la sesta giornata al giro di boa (prima di ritorno) della seconda fase della Serie A2 Tigotà. Dall’altra parte della rete le arancionere troveranno la recente vincitrice della Coppa Italia, che cercherà di riscattare subito il passo falso accusato domenica scorsa a San Giovanni in Marignano. Fiesoli e compagne, invece, proveranno a bissare il prezioso successo ottenuto di fronte al proprio pubblico con Busto Arsizio, in una sfida che si prospetta davvero affascinante e di alto livello. Nel match di andata giocato a fine gennaio fu partita vera, decisa al quarto set con le perugine brave a contenere il tentativo di rimonta delle maceratesi. Ci si aspetta un'ottima cornice di pubblico, grande attesa per i tifosi arancioneri e anche per quelli umbri che giungeranno a Macerata dalla vicina Perugia.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Alessia Masciullo a Bartoccini Perugia nel 2021/2022; Dayana Kosareva a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020; Maria Irene Ricci a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2022/2023



Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica giocheremo in casa con Perugia, la capolista della Pool Promozione: sappiamo quindi che sarà una partita difficile, dove noi dovremo dare tutto, il 100%. Nella partita d'andata, disputata In casa loro, c'era stata un'ottima prestazione da parte nostra: per quanto riguarda il nostro gioco siamo riuscite a metterle in difficoltà in tanti fondamentali ma, purtroppo, non era bastato per portare il risultato a casa e per questo domenica dovremo metterci ancora qualcosa in più per provare a strappare la vittoria o almeno un punto fondamentale per la classifica. Le nostre avversarie scenderanno sicuramente in campo con il coltello tra i denti per riscattare la sconfitta di San Giovanni in Marignano e restare saldamente in vetta ».

Gaia Traballi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Incontriamo un avversario forte e con ottime qualità, ma questo lo sappiamo bene avendole già affrontate a casa nostra. Rispetto alla gara d’andata hanno due elementi in più che alzano sicuramente il loro livello. Proprio per questo non sappiamo come potrebbero scendere in campo, ma io dico di concentrarci solo su di noi e pensare a fare i punti che ci servono in queste ultime 5 partite di Pool promozione ».

POOL SALVEZZA-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-

Sarà il PalaGeorge a fare da cornice allo scontro al vertice della Serie A2: la capolista Banca Valsabbina Millenium Brescia accoglie nel palazzetto di casa la Trasporti Bressan Offanengo. Dopo essersi sfidate nella pre season al Trofeo Bressan (in quel caso, erano state Pamio e compagne a salire sul gradino più alto del podio), le due formazioni si incontrano nuovamente per un'altra sfida dal bottino succulento: la volata finale (con il successo di Brescia) o il sorpasso (in caso di vittoria piena di Offanengo). Fischio d'inizio, domenica 3 marzo, alle 17.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Gaia Badalamenti a Soverato nel 2021/2022; Alice Barbagallo a Soverato nel 2020/2021; Anna Caneva a Soverato nel 2019/2020; Rachele Nardelli a Soverato nel 2020/2021; Federica Piacentini a Soverato nel 2020/2021



Vittoria Zuliani (Volley Soverato)- « Quella di domenica per noi sarà una partita molto importante, contro un ottimo organico che ha superata Brescia domenica scorsa. A Costa Volpino abbiano giocato male e vogliamo riscattarsi subito per muovere la classifica. Lavoriamo bene e fiducioso per il prosieguo della pool salvezza. Domenica aspettiamo un Pala Scoppa di fuoco. Noi ci crediamo! ».



Alice Barbagallo (Orocash Picco Lecco)- « Tutte le squadre di questa pool sono difficili da affrontare perchè si lotta all’ultimo sangue per la salvezza. Domenica ci aspetta un campo difficile che conosco molto bene. Sicuramente Queste quattro vittorie di fila ci danno fiducia e sicurezza, e sarà importantissimo rimanere centrati sull’obiettivo sin dal primo punto affrontandola con cinismo e grinta. Vincerà chi esprimerà il miglior gioco. Sarà comunque un piacere rigiocare contro la mia ex squadra e rivedere tutti ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

Un mese dall’ultima gara casalinga, la VTB FCRedil Bologna ritorna al Pala Marani. Per la quinta giornata, ultima di andata, della Pool Salvezza è in programma la sfida contro la Volley Hermaea Olbia di coach Guadalupi. Nell’ultimo turno, due vittorie per entrambe le formazioni, in trasferta sul campo della Narconon Volley Melendugno per le felsinee e in casa contro la Nuvolì AltaFratte Padova per le sarde, che attualmente occupano la sesta posizione in classifica. Tre i punti che distaccano le due formazioni in uno degli scontri diretti in programma in questo turno. Due le ex dell’incontro, Fiore e Lotti. Fischio d’inizio fissato per le 17 con conduzione di gara affidata a Scotti e Licchelli.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Emanuela Fiore a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2019/2020; Silvia Lotti a Hermaea Olbia nel 2016/2017



Sofia Taiani (Vtb Fcredil Bologna)- « Domenica ospiteremo Olbia, per una partita fondamentale per il nostro futuro. Ad oggi, le nostre avversarie hanno totalizzato 22 punti, sono seste in classifica e occupano, quindi, il primo dei cinque posti della retrocessione. Noi, invece, ne abbiamo conquistati 25. Siamo distanti di un soffio e sarà un vero e proprio scontro diretto; tre punti di distanza in questa fase di campionato sono oro per chi li ha e un niente per chi li deve recuperare. Mi aspetto una partita al cardiopalma, ci sarà sicuramente tensione da entrambe le parti ma la squadra che riuscirà a controllare al meglio le emozioni sarà quella che porterà a casa la partita. Loro saranno molto agguerrite mentre noi dovremo essere ancora più determinate, per difendere la posizione in classifica. L’ultima vittoria ci permette di approcciare a questa gara con molte più certezze, di squadra e sulle nostre capacità individuali, sapendo che davanti alle difficoltà che ci si presenteranno possiamo reagire, esattamente come abbiamo fatto lo scorso fine settimana. Secondo me sarà una partita equilibrata, combattuta e frenetica e noi dovremo utilizzare ogni nostra capacità per portarci a casa la partita, i punti e più tranquillità possibile ».



Dino Guadalupi (Volley Hermaea Olbia)- « Al di là degli ultimi risultati positivi, che sicuramente contribuiscono a portarci alla gara con fiducia e consapevolezza, il nostro progresso è evidente nell'ultimo mese e mezzo. Sia sul piano tecnico, che fisico e mentale. E' evidente anche dalla qualità che esprimiamo in allenamento. La squadra ha acquisito identità e consapevolezza. Tutte queste gare vanno affrontate con lo stesso piglio, sapendo che i valori sono molto equilibrati. Sarà importante imporre ritmo e identità di gioco, poi è il campo a premiare chi riesce a farlo con maggiore continuità. Bologna è una squadra che nell'ultimo periodo ha ottenuto diversi risultati positivi, che cercherà di fare vincere a tutti i costi. Per noi conquistare punti significherebbe tanto in termini di classifica. Ci aspettiamo una squadra esperta, con veterane come Fiore e Lotti che non saranno propense a fare regali. Hanno inoltre buoni fondamentali di seconda linea, dunque da parte nostra sarà importante coniugare bene il lavoro di battuta e di muro difesa, soprattutto sulla prima palla, per cercare di contrastare le loro armi migliori ».

VOLLEY SOVERATO - OROCASH PICCO LECCO-

Importante match quello che attende il Volley Soverato domenica al Pala Scoppa contro Orocash Picco Lecco. La squadra di coach Guidetti dopo il brutto e pesante ko rimediato a Costa Volpino neet'ultima giornata, deve necessariamente vincere per continuare ad alimentare la speranza salvezza. Non ci si trova certamente in una situazione semplice il gruppo biancorosso. In questa settimana si è fatto quadrato attorno la squadra di Totó Matozzo. Proprio il presidente, con la sua dirigenza, crede fortemente di poter ancora entrare l'obiettivo permanenza in A2. Si é vicini alla squadra, tutto il popolo biancorosso é chiamato domenica a sostenere le ragazze capitanate da Simona Buffo e, certamente, come sempre, non mancheranno incitamento e vicinanza verso le “cavallucce marine “. Lecco è un ostacolo duro, con la squadra guidata dall'esperto coach Gianfranco Milano che ha ottenuto una preziosa vittoria casalinga contro Brescia; ci vorrà tanta determinazione in campo, quella che è mancata a Costa Volpino, e allora si che il Soverato potrà ancora dire la sua, mancando tutto il girone di ritorno di questa pool salvezza. Fischio di inizio anticipato di trenta minuti, dunque, alle ore 16:30 al Pala Scoppa.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Gaia Badalamenti a Soverato nel 2021/2022; Alice Barbagallo a Soverato nel 2020/2021; Anna Caneva a Soverato nel 2019/2020; Rachele Nardelli a Soverato nel 2020/2021; Federica Piacentini a Soverato nel 2020/2021



NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO-

Il match di domenica prossima metterà di fronte due team dallo stato d’animo nettamente diverso, è vero che entrambe soggiornano in posizioni pericolose di classifica, ma il -6 dalla zona salvezza delle lombarde è sicuramente migliore del -10 delle venete, e se guardiamo agli ultimi risultati la differenza nel morale si accentua ancora di più, se infatti la Nuvolí AltaFratte Padova arriverà alla sfida dopo l’opaco 3-0 sùbito in Sardegna, le atlete ospiti arriveranno dopo un corroborante 3-0 rifilato al Volley Soverato, vittoria che le lombarde cercheranno di bissare violando il palazzetto di via Don Orione sfruttando magari l’apporto anche di Anna Green, palleggiatrice bresciana che affronterà l’AltaFratte dopo esserne stata una giocatrice nell’annata 2020/2021. Tra le mura amiche e supportata costantemente da un ottimo tifo, la Nuvolí AltaFratte Padova ha fornito sempre prove più convincenti rispetto a quelle in trasferta, il problema da superare, secondo quanto dichiarato anche da coach Rondinelli nel dopo gara di Olbia, è quella pressione che sembra attanagliare Masiero e compagne e che non permette loro di esprimere in gara tutto il buon lavoro messo in campo durante la settimana. Proprio un dato riguardante il capitano porta il sorriso in casa Nuvolí AltaFratte Padova, dopo qualche settimana d’assenza dalle classifiche individuali, Marta “Maso” Masiero risale nella classifica delle ricezioni piazzandosi all’ottavo posto col 43.5% di ricezioni perfette, una presenza in classifica che pareggia quella ormai costante di Francesca “Volpe” Volpin, anch’essa in ottava piazza ma nel conto ace con ben 28 punti trovati dai nove metri.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Chiara Wabersich (Nuvolì Altafratte Padova)- « Ad Olbia ci aspettavamo sicuramente un altro tipo di prestazione e quindi un risultato diverso perché avevamo lavorato bene in settimana ed eravamo convinte dei nostri mezzi. Probabilmente non siamo entrate in campo con la giusta lucidità anche a causa della lunga trasferta, quella lucidità tale che ci avrebbe permesso di arrivare ad un risultato diverso. Domenica proveremo a centrare il successo di fronte ai nostri tifosi, ad un pubblico che è sempre stato presente dalla prima partita e questo per noi conta molto perché la loro presenza ci trasmette serenità e fiducia. Faremo di tutto per cercare di portare a casa più punti possibili, da qui sino alla fine del campionato ».

Martina Ghezzi (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Quella di domenica sarà una partita secondo me molto complicata, sia per il fattore campo, perché si sa che giocare in trasferta è sempre più complicato, sia perché abbiamo l’obbligo di vincere per sperare ancora nella salvezza. La scorsa partita contro Soverato, abbiamo espresso un ottimo gioco, che non ha concesso agli avversari di entrare in partita. Dovremmo cercare di fare lo stesso domenica, anche a seguito del bel lavoro che stiamo mettendo in campo questa settimana durante la fase di gioco. Sono sicura e certa che noi ragazze ce la metteremo tutta per cercare di portare a casa la vittoria ».

SIRDECO VOLLEY PESCARA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Mancano ancora poche gare alla conclusione del torneo di pool salvezza. Per la Sirdeco la matematica è chiara ma la squadra ha il compito di chiudere al meglio questa stagione che, comunque vada, ha permesso a Pescara di tornare a vedere dopo 30 anni una squadra di volley in Serie A2. Gara importante invece per il Narconon Volley Melendugno a soli due punti dal quarto posto in classifica occupato dal Bologna. Appuntamento domenica 3 marzo 2024 alle ore 17 al Palaroma di Montesilvano.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Vito Morlales (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Domenica affronteremo il match con la Siderco sapendo che è un match importante per il nostro percorso. Durante la settimana abbiamo analizzato le cose fatte, sia bene che male, nello scorso match con il Bologna proprio per superare alcune difficoltà riscontrate ed essere consapevoli delle nostre capacità. Andremo a Pescare per giocare un’altra finale per salvarci con le nostre potenzialità, siamo una squadra che può farlo, dobbiamo tenere alto il morale per fare il massimo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO DELLA POOL PROMOZIONE-

Sabato 2 marzo 2024, ore 16.30



Cremonaufficio Esperia Cremona - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Cavicchi, Galteri



Sabato 2 marzo 2024, ore 17.00



Futura Giovani Busto Arsizio - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Sabia, Pecoraro



Sabato 2 marzo 2024, ore 18.00



Tecnoteam Albese Volley Como - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Di Lorenzo, Mesiano

Domenica 3 marzo 2024, ore 17.00



Cbf Balducci Hr Macerata - Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Usai, Lanza

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Città Di Messina Arbitri: Mazzarà, Laghi



LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 61, Futura Giovani Busto Arsizio 56, Città Di Messina 50, Cbf Balducci Hr Macerata 48, Cremonaufficio Esperia Cremona 45, Omag-Mt San Giovanni In M.No 44, Cda Volley Talmassons Fvg 44, Tecnoteam Albese Volley Como 42, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35, Lpm Bam Mondovì 35.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA POOL SALVEZZA-



Domenica 3 marzo 2024, ore 17.00



Sirdeco Volley Pescara - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Pasciari, Curto

Nuvolì Altafratte Padova - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Papapietro, Viterbo

Volley Soverato - Orocash Picco Lecco Arbitri: Traversa, Palumbo

Vtb Fcredil Bologna - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Scotti, Licchelli

Valsabbina Millenium Brescia - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Proietti, Guarneri

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 35, Trasporti Bressan Offanengo 33, Orocash Picco Lecco 27, Vtb Fcredil Bologna 25, Narconon Volley Melendugno 23, Volley Hermaea Olbia 22, Volley Soverato 19, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 17, Nuvolì Altafratte Padova 13, Sirdeco Volley Pescara 1.