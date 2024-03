“Starting Six”: le italiane volano in Europa, Bernardi grande anche in panchina

Parte “Starting Six” dedicato al volley femminile. Frizzante e pieno di contenuti il primo numero, curato da Pasquale Di Santillo che presenta il 9° turno di ritorno del campionato di A1, racconta delle imprese delle formazioni italiane in Europa che fanno gonfiare il petto, e della conquista della Challenge Cup da parte dell'Igor Gorgonzola Novara. Talent Scout di questo numero è dedicata in via eccezionale, non ad un giovane talento del volley femminile, ma a ‘Lollo’ Bernardi, Mister Secolo, che dalla panchina ha condotto proprio Novara al trionfo europeo. L’esordio di Social Club ha acceso i riflettori sulla bagher challenge, la nuovissima sfida lanciata dalla Lega e dalle società diventata in poco tempo un vero e proprio fenomeno virale.