Terzo allenatore a Pescara: arriva Claudio Andrea Mottola

PESCARA- La Sirdeco Pescara, ormai retrocessa in B dopo un campionato che non è andato certo secondo le aspettative, affida la panchina per le ultime partite di campinato a Claudio Andrea Mottola, terzo allenatore stagionale dopo Bosica e Pupi . Quest'ultimo, che aveva assunto la guida tecnica a dicembre per cercare di salvare il salvabile, passa la mano.

Il nuovo allenatore vanta un curriculum di tutto rispetto che lo ha visto, fino a pochi giorni fa sulla panchina del Volley Alba Adriatica maschile in Serie C. Nel suo palmares anche città come Teramo, L’Aquila.

Le parole di Claudio Andrea Mottola-

« Sono contento di aver preso a cuore il progetto della Sirdeco la situazione non è ottimale ma sicuramente metteremo il massimo dell’impegno per far crescere queste ragazze al fine di affrontare nel miglior modo possibile il finale di campionato ».