Talmassons al quinto posto dopo il successo di Cremona

CREMONA- La CDA Talmassons, nell'anticipo della 1a giornata , va a vincere al Pala Radi contro la CremonaUfficio Cremona per 1-3 (14-25 29-27 23-25 19-25) e scavalca la squadra di Zanelli in classifica attestandosi al quinto posto che qualificherebbe ai Play Off promozione.

Coach Barbieri sceglie lo starting six composto da Eze al palleggio, Piomboni opposto, Hardeman e Populini schiacciatrici, Eckl e Costantini centrali con capitan Negretti libero.

Primo set che mostra un grande equilibrio in fase di avvio. Diversi scambi punto a punto tra le due formazioni che continuano sul filo della parità fino al 5-7 targato Populini. Hardeman in diagonale allunga ancora per il 7-10. Le friulane prendono il largo e da questo momento dominano il parziale, arrivando al massimo vantaggio di +11 sul 13-22. Un attacco a rete di Cremona chiude il set sul 14-25.

Secondo set decisamente più equilibrato che la CDA Talmassons però conduce a larghi tratti. I primi, sostanziali break sono proprio siglati dalle friulane (6-9; 10-15) che però col passare degli scambi, cedono il passo alla rimonta di Cremona. Punto della parità a quota 20 grazie ad una giocata di seconda di Balconati. Cremona si porta avanti sul 23-22 ma il primo set point arriva lato Talmassons, annullato però dalle padrone di casa. Ai vantaggi è Cremona a conquistarsi quattro set ball, chiudendo il set sul 29-27.

Terzo parziale sbloccato da un ottimo muro di Eckl. La CDA prova subito un nuovo allungo ma ancora una volta Cremona non molla la presa e si aggrappa a Munarini per il primo sorpasso (7-6). Sul 10 pari le Pink Panthers trovano quattro punti consecutivi anche grazie a Kavalenka, subentrata a Piomboni nel corso del set. Le padrone di casa si affidano a Taborelli nel momento di difficoltà, che riporta le cremonesi a stretto contatto con la CDA, 18-19. Sostanziale equilibrio in questa fase finale spezzato però da una giocata di Hardeman, che con una parallela vincente regala il 23-25 e 1-2 alla CDA Talmassons.

Il quarto set si apre nuovamente con una fase di grande equilibrio. Continua parità in avvio, interrotta da un ace di Costantini che vale il 5-8. La CDA Talmassons riesce a mantenere il vantaggio accumulato, rispondendo colpo su colpo ai vari tentativi di rimonta da parte di Cremona. Hardeman colpisce con il punto del 19-22 che sembra spegnere definitivamente l’iniziativa casalinga. Arrivano infatti altri tre punti consecutivi per Talmassons, che chiude il match ancora con Hardeman sul 19-25.

I PROTAGONISTI-

Beatrice Negretti (CDA Talmassons)- « Abbiamo iniziato molto bene, iniziando subito a spingere. Credo che al contrario, loro non abbiano esordito al meglio ma hanno preso il ritmo e sono migliorate nel corso degli altri set. Siamo state brave nei momenti di difficoltà a non mollare mai, soprattutto con la testa, sapevamo cosa ci fosse in palio. Volevamo assolutamente prendere questi tre punti, fondamentali per noi ».

IL TABELLINO-

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 1-3 (14-25 29-27 23-25 19-25)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Rossini 12, Ferrarini 5, Balconati 4, Piovesan 11, Munarini 14, Taborelli 13, Gamba (L), Landucci, Coveccia. Non entrate: Felappi, Turla’, Zorzetto, Scialanca (L). All. Zanelli.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 15, Eckl 15, Eze 3, Hardeman 22, Costantini 13, Piomboni 3, Negretti (L), Kavalenka 2. Non entrate: Monaco (L), Feruglio, Grazia, Bole. All. Barbieri.

ARBITRI: Cavicchi, Galteri.

Durata set: 21′, 35′, 33′, 27′; Tot: 116′.

MVP: Leah Hardeman (Cda Talmassons)