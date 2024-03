Starting Six: corsa Play Off e Coppe Europee in primo piano

ROMA-Pasquale Di Santillo conduce il quarto numero di Starting Six al femminile che pone l’accento sulla terz’ultima giornata di Regular Season la quale, inutile dire, ha visto ancora una volta Conegliano, alla 24a vittoria si fila, dominare la scena sul campo di Vallefoglia. Giornata da circoletto rosso per la Savino Del Bene Scandicci che espugna Novara e mantiene il secondo posto in solitaria. Continua la lotta per le posizioni play off con Pinerolo, Vallefoglia e Roma appaiate a 34 punti, e Casalmaggiore di rincalzo che potrebbe inserirsi al fotofinish. Non solo campionato, è infatti la settimana delle semifinali di Champions League, con la doppia sfida Italia-Turchia: Milano-Fenerbahce e Conegliano-Eczacibasi. Protagonista in Europa anche la Reale Mutua Fenera Chieri che va a giocare in Svizzera, sul campo del Viteos Neuchatel, la finale di andata di Coppa Cev. Le tre sfide presentate in Prima Fila. Nella rubrica Overthestat i numeri dell’esaltante stagione di serie A1.