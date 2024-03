Starting Six: Milano, Conegliano e Chieri trionfano in Coppa

ROMA-Starting Six in versione rosa accende subito i riflettori sul penultimo turno della stagione regolare di A1 Femminile che sarà determinante per stabilire la griglia dei play off. Ne quattro anticipi di domani Milano riceve Firenze per consolidare il secondo posto, Casalmaggiore ospita Vallefoglia per cercare di agganciare un posto nei play off in extremis, Busto Arsizio va a far vista alla già retrocessa Trento per conquistare importanti punti per la salvezza e, in serata, Conegliano cerca contro Pinerolo, a sua volta a caccia di punti Play off, la 25a vittoria consecutiva. Il turno si chiuderà domenica con la sfida fra Scandicci e Roma, con Bergamo, con l’acqua alla gola, che andrà a cercare la vittoria sul difficile campo di Novara e con il derby piemontese fra Cuneo e Chieri. In Talent Scout si torna sulla due giorni di Coppe Europee trionfali per le squadre italiane. Milano ha vinto la semifinale di andata di Champions League contro il Fenerbahce ed altrettanto a fatto Conegliano, completando una straordinaria rimonta, da 0-2 a 3-2, contro le Campionesse del Mondo dell’Eczacibasi. Non sarà facile il ritorno per le nostre in Turchia ma la finale della massima competizione continentale potrebbe essere tutta tricolore. In Cev Cup Chieri ad un passo dal trionfo dopo la vittoria in Svizzera, a Neuchatel nella finale di andata. In Social Club l’attesa analisi tecnica di Giulia Pisani. ‘Le pillole di Piso’ in questo numero spiegano nel dettaglio, attraverso le immagini del match fra di Coppa Italia fra Chieri e Conegliano, lo slash, ovvero la schiacciata di prima a seguito di una ricezione avversaria che finisce direttamente in campo avversario.