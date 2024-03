Per Perugia può essere il giorno della festa

ROMA - La Bartoccini Fortinfissi Perugia domenica a Cremona potrà festeggiare, in casa di vittoria, la promozione in Serie A1. E' questo il lei motiv della terza giornata di ritorno della Pool Promozione Serie A2 Tigotà. Le Black Angels sono a +7 sulla la Futura Giovani Busto Arsizio, che scenderà in campo nel posticipo di lunedì 18 marzo contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, e le cui speranze d promozione diretta sono ridotte al lumicino.

In zona Playoff, scontro diretto tra la Tecnoteam Albese Volley Como, sesta con 46 punti, e la CBF Balducci Hr Macerata, quinta con 49, nell’anticipo di domani, sabato 16 marzo alle ore 17. Già certa della post season, la Città di Messina ospiterà l’Omag-MT San Giovanni in M.no, ancora in corsa nonostante la sconfitta con le comasche dello scorso weekend, mentre chiuderà il programma l’incontro tra la Cda Volley Talmassons FVG e la LPM Bam Mondovì.

In Pool Salvezza, già certe del mantenimento di categoria la Trasporti Bressan Offanengo e la Valsabbina Millenium Brescia, che accoglieranno la Nuvolì Altafratte Padova e la Narconon Volley Melendugno. Entrambe a quota 25 sulla linea della retrocessione, match d’importanza capitale per la VTB Fcredil Bologna, quinta, e la Volley Hermaea Olbia, sesta: le emiliane salgono in Lombardia contro la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, settima a quota 20, le sarde volano in Calabria contro la Volley Soverato, ottava con 19 punti. Ad un passo dalla salvezza matematica, l’Orocash Picco Lecco affronta la già retrocessa Sirdeco Volley Pescara.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

Al rientro dalla trasferta a Messina, il calendario offre alla CremonaUfficio due gare interne per ritornare alla vittoria. La prima di queste due sfide opporrà alle tigri gialloblù la capo classifica della Pool, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, vincitrice della Coppa Italia di serie A2 e ad un passo dal raggiungimento della promozione diretta nella massima serie. La gara del PalaRadi pone di fronte due squadre con obiettivi diversi ma accomunati dalla necessità di fare punti. Alle umbre infatti servirà vincere con qualsiasi risultato a Cremona per esultare definitivamente; in caso di sconfitta, le Black Angels dovranno attendere il risultato della sfida tra Busto Arsizio e Montecchio. Dal canto suo, la CremonaUfficio non abbandona la speranza di un piazzamento playoff, che ad oggi dista quattro lunghezze. All’ex di turno Veronica Taborelli (in A1 a Perugia nella stagione 2019/2020), si oppone la colombiana Ivonee Montano, decima nella classifica delle spikers con 355 punti (Taborelli è seconda con 452, ndr). In banda, tutto da vivere il duello tra Anna Piovesan (353 punti) e Gaia Traballi (318); promette scintille anche la battaglia a muro tra Matilde Munarini, quarta nella classifica delle top blockers con 75 muri punto e Benedetta Bartolini, quinta con 71. Perugia si distingue anche per gli aces realizzati (120, 33 a firma Kosareva), con Cremona che insegue a quota 120 (38 firmati Taborelli).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

EX: Veronica Taborelli a Bartoccini Perugia nel 2019/2020



Anna Piovesan (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La gara con Messina sarebbe stata ostica, lo sapevamo, soprattutto per la trasferta che chiaramente non giocava a nostro favore. Siamo partite bene in tutti i set, peccato per i finali che non siamo riuscite a chiudere. È stata davvero una trasferta infinita, sia all’andata che al ritorno, in questi giorni abbiamo recuperato bene in vista del prossimo impegno. Perugia è una squadra che arriverà al palazzetto per conquistare matematicamente la serie A1: noi siamo consapevoli che non sarà facile, ma cercheremo ugualmente di fare più punti possibili, davvero importanti per noi a questo punto della classifica. Ora più che mai ci serve il sostegno di tutti i nostri tifosi, vi aspettiamo numerosissimi e soprattutto rumorosi al PalaRadi! ».



Remo Ambroglini (Direttore Sportivo Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « In questi giorni il clima è frizzantino. Lo spirito è comunque quello giusto, la squadra si sta preparando al meglio per la partita di Cremona. Le ragazze sono determinate nell’ottenere quella vittoria che chiuderebbe i conti per la promozione in A1. Cremona è una squadra che non ha avuto un percorso particolarmente brillante in Pool promozione come invece avvenuto nella prima fase di stagione. In questo ha inciso molto l’infortunio della palleggiatrice titolare. Tuttavia abbiamo visto che giocare contro di noi è un grande stimolo a fare bene per tutti. Basti pensare a Montecchio, che al Palabarton ha forse fatto la sua miglior prestazione, dunque massima attenzione per domenica. Poi speriamo di contare sempre sul supporto dei tifosi che ci seguiranno in trasferta anche grazie alla società che ha organizzato un pullman. Aggiungo che al Pala Radi ho ottenuto una salvezza in A1 nella mia prima stagione alla Bartoccini Fortinfissi. L’avversario era Casalmaggiore, stavolta Cremona. Per me potrebbe essere un palazzetto fortunato, ma non diciamo altro… ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

Futura Volley : Sarà un Monday night di fuoco per la Futura Volley che, chiamata al riscatto dopo la prova opaca di Mondovì, tornerà tra le mura amiche per la terzultima gara della pool promozione. A far visita alle cocche, nel posticipo della quinta giornata, ci sarà la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, formazione ormai fuori dai giochi playoff ma reduce da una prova più che brillante in casa della capolista Perugia. Le bustocche, dopo l’amara sconfitta in terra piemontese sono desiderose più che mai di scendere in campo sul taraflex di casa per mettere una scena una prestazione di carattere e qualità, scacciando così lontano i fantasmi di una ipotetica fase calante proprio nel momento cruciale della stagione. Per fare ciò Tonello e compagne dovranno necessariamente poter contare anche sulla spinta e sul sostegno del pubblico amico, chiamato a gran voce a sostenere e spingere le ragazze di casa risultando il vero uomo in più in campo. La squadra di coach Amadio vuole quindi tornare a mettersi subito sui giusti binari per blindare il secondo posto dalle offensive di una Messina pronta a sferrare l’attacco, confermando a gran voce l’imbattibilità casalinga anche in queste ultime due uscite nella tana sicura che la separano dai playoff. Tornano ad essere fortunatamente positive le notizie provenienti dall’infermeria bustocca, con lo staff medico biancorosso che conferma la disponibilità di tutte le atlete.

PRECEDENTI: 8 (6 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 2 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Alessia Arciprete a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023; Alexandra Botezat a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023; Chiara Pandolfi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Abbiamo iniziato questa settimana di lavoro con uno spirito diverso, la partita di Mondovì ci ha lasciato parecchio amaro in bocca e ci ha fatto riflettere. Abbiamo perso un’altra chance per tenere il passo su Perugia e con una pessima prestazione abbiamo gettato al vento ogni possibilità. Ora dobbiamo affrontare nel migliore dei modi queste tre partite in cui dobbiamo portare a casa a tutti i costi i tre punti, partendo da lunedì. Sicuramente la Ipag verrà qui per divertirsi e giocare la sua migliore pallavolo, libera da pressioni. Noi dobbiamo essere brave a ricompattarci e ritrovare fiducia nei nostri mezzi perché sono convinta che questo sia un grande gruppo e dobbiamo solo riprendere il filo. Non possiamo permetterci errori perché dobbiamo blindare il secondo posto in ottica playoff per cui mi aspetto una grande reazione da parte di tutta la squadra ».

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

Una partita che può valere una intera stagione. La Tecnoteam Albese Volley Como è pronta e carica per la super sfida di domani (sabato 16 alle 17 in anticipo) a Casnate con Bernate contro Macerata: tre punti di distacco tra le due squadre e la possibilità, per Veneriano e compagne, di poter agganciare le marchigiane al quinto posto in caso di vittoria (l'ultimo per accedere alla fase finale dei play-off). Opportunità importante per la Tecnoteam, ma ovviamente anche per Macerata che, in caso di risultato positivo, potrebbe mettere un distacco quasi incolmabile con le comasche. Oggi la rifinitura delle ragazze di coach Chiappafreddo, pronte e cariche per disputare un'altra grande partita. Una delle tante disputate negli ultimi mesi. L'ultima domenica in trasferta a San Giovanni in Marignano con un successo importantissimo e di valore assoluto per la qualità del gioco espresso. Si gioca alle 17 a Casnate (Palafrancescucci): biglietti in vendita direttamente al botteghino del palazzetto (apertura 15,30). Non è prevista la vendita online. Ci sono diverse ex tra le due formazioni: Bonelli e Stroppa a Macerata, Fiori nella Tecnoteam.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Silvia Fiori a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Federica Stroppa a Tecnoteam Albese Volley nel 2022/2023



Martina Veneriano (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Sappiamo che è una partita molto importante, una delle tante in questi ultimi due mesi. Partita decisiva perchè ci può permettere di avvicinarci al nostro sogno. Direi che è partita tosta perchè sappiamo che Macerata è una squadra fatta per stare nelle prime posizioni, più di quanto lo siamo noi. Credo che sarà molto difficile, ci vuole il solito calore di Casnate e dei nostri tifosi per darci la carica. Finora per noi un grande percorso in questo campionato. Daremo il massimo anche domani, garantito.... ».



Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita di sabato a Como contro Albese sarà un match fondamentale sia a livello di morale sia, soprattutto, a livello di classifica. Siamo pronti per andare là e fare una buona prestazione contro una squadra ben attrezzata, in forma, che nelle ultime partite ha portato sempre a casa vittorie e punti. Noi vogliamo riscattare la partita contro Talmassons, ci stiamo allenando bene, siamo carichi per fare un'ottima gara ».

CITTÀ DI MESSINA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-

Altro turno casalingo per Akademia Città Di Messina che, dopo il confronto interno dello scorso weekend con Cremona, torna a sfidare innanzi al proprio pubblico una delle più accreditate avversarie di Pool Promozione, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Le SuperGirls messinesi, conquistata matematicamente la possibilità di giocarsi la promozione in A1 ai play-off, proveranno a riscattare la brutta prestazione dell'andata, consolidando ulteriormente la terza posizione in classifica, posizionamento favorevole in vista del turno di semifinale e che consentirebbe di giocare in casa l'eventuale terza gara per decidere il passaggio alla finalissima. Particolare attenzione anche a quanto accadrà sugli altri campi considerato che, conseguenza della sconfitta di Busto a Mondovì la scorsa settimana, la distanza di Akademia dalla seconda poltrona si è ridotta a sole tre lunghezze, con ancora nove punti a disposizione. Un eventuale ulteriore passo falso delle cocche di Amadio (Montecchio, Cremona e Macerata le avversarie degli ultimi turni di Pool) potrebbe, qualora le ragazze di coach Bonafede dovessero concludere con un percorso netto, proiettare Messina al secondo posto, scavalcando proprio Busto per numero di vittorie. Intanto, domenica al "PalaRescifina" arriva una delle formazioni più ostiche dell'intero parterre. La squadra ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di martedì, potendo fruire dei tempi classici di una settimana tipo per preparare la gara, e domenica attende di poter contare sul calore del proprio pubblico quale ulteriore stimolo e supporto per superare un avversario complicato e che potrà contare su alcuni elementi cui dovrà essere dedicata particolare attenzione. L'opposto - quattro volte Campione d'Italia e tre Champions League vinte - Serena Ortolani (429 punti di cui 388 in attacco con il 38,5 %, 35 muri e 6 ace), la schiacciatrice Alice Nardo (336 punti di cui 285 in attacco con il 35 %, 21 muri, 30 ace) e la centrale Claudia Consoli (265 punti di cui 189 in attacco con il 50 %, 63 muri e 13 ace), sono le maggiormente pericolose in termini realizzativi; da non dimenticare uno dei profili più interessanti al palleggio dell'intera categoria, Alice Turco, come del resto il libero Giorgia Caforio e l'altra centrale Sveva Parini. Peserà l'assenza dell'altra schiacciatrice, Carolina Pecorari, che si aggiungerà a quelle di Cabassa e Saguatti, out da inizio stagione. Coach Bertini proverà a recuperare la Pecorari in tempo per domenica; in caso di forfait, dovrebbe trovare spazio Sofia Cangini, classe 2005 e 12 presenze stagionali attualmente per lei. La sconfitta interna (0-3) con Como, maturata al "PalaMarignano" dove le Zie erano riuscite a superare Busto al tie-break, conquistando l'intera posta contro Messina e Perugia, ha tolto parecchie chance di poter raggiungere quantomeno la quinta posizione finale, utile per i play-off e distante ora cinque punti (Macerata 49 punti, San Giovanni 44). Ulteriori possibilità passano proprio dal confronto dello Stretto; un successo rilancerebbe le quotazioni della formazione romagnola che, in caso di sconfitta, si troverebbe a dover abbandonare ogni residua speranza. Nessuna ex della gara, mentre tre i precedenti e tutti a favore di San Giovanni (i due in Regular Season della scorsa stagione e il 3-0 dell'andata).

PRECEDENTI: 3 (3 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno



Ilaria Michelini (Città Di Messina)- « E' stata una stagione molto intensa; tutte abbiamo lavorato bene a prescindere da chi abbia avuto più o meno visibilità. Il mio obiettivo, venendo a Messina, era quello di migliorarmi, allenandomi con atlete di alto livello. Tutta la squadra ha fatto passi enormi da inizio anno e siamo cresciute individualmente ma anche di squadra. Nello spogliatoio c'è grande entusiasmo; siamo andati oltre le aspettative". Dopo la qualificazione matematica ai play-off, domenica una gara delicatissima contro San Giovanni; ci sarà da riscattare la sconfitta dell'andata: "Avversaria di assoluto valore che ci ha messo molto in difficoltà nella gara giocata al PalaMarignano. Noi non eravamo al top, considerato che si trattava dell'ennesima trasferta da inizio stagione. Le aspettiamo e siamo cariche per confrontarci nuovamente con loro ».

Alessandro Zanchi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Affrontare giocatrici del calibro di Payne, Battista e Joly sarà stimolante. Messina è una squadra ben strutturata, con un budget significativo, e giocare sul loro campo richiederà il massimo impegno da parte nostra ».

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - LPM BAM MONDOVÌ-

La CDA Talmassons si prepara a difendere il quarto posto conquistato dopo la grande vittoria contro Macerata. Nell’ottava giornata di Pool Promozione, la seconda consecutiva in casa, le Pink Panthers ospiteranno Mondovì, per cercare di sfatare quello che è ormai diventato un tabù per le friulane, con quattro sconfitte su quattro gare disputate nelle ultime tre stagioni. L’occasione dunque è quella giusta per provare a invertire la tendenza e conquistare punti che avvicinerebbero ancora di più la società friulana alla conquista delle semifinali playoff.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Leah Hardeman a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2020/2021, 2021/2022; Alessia Populini a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2021/2022, 2022/2023; Laura Grigolo a Volley Talmassons nel 2021/2022



Elisa Bole (Cda Volley Talmassons Fvg)- « La partita di domenica sarà sicuramente tosta , considerando com'è andata all'andata. Siamo pronte e cariche per riscattarci dal risultato dell'andata. Sicuramente questa vittoria ci ha dato fiducia e ha dimostrato che il lavoro in palestra sta dando i suoi frutti ».

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Il PalaGeorge ritrova le Leonesse e lo fa domenica 17 marzo, eccezionalmente alle ore 16, per il penultimo match casalingo della stagione: a Montichiari, infatti, arriverà la Narconon Volley Melendugno. Quello monteclarense, sarà un intreccio tra due storie completamente diverse: quella bresciana, già segnata dalla certezza della salvezza matematica, e quella pugliese, con un futuro ancora tutto da scrivere. Con quattro giornate di anticipo, nell'ultima gara fuori casa con Olbia, la Valsabbina ha raggiunto l'obiettivo tanto atteso: la salvezza matematica. Tuttavia, come confermato anche dalle ultime dichiarazioni da parte della dirigenza, l'attenzione e l'impegno sul campionato continueranno a rimanere alti, anche consentendo di dare minuti a chi, in campionato, tra infortuni e scelte tecniche, ne ha avuti pochi. I 29 punti e il quarto posto in classificano assicurano, attualmente, alla Narconon Volley Melendugno la salvezza. A quattro giornate dalla fine del campionato, tuttavia, è ancora presto per dichiararsi tranquilli, anche perché le inseguitrici Olbia e Bologna distano solo quattro punti. Reduci da due vittorie consecutive (contro Pescara e Soverato), le ragazze di coach Napolitano hanno vissuto sino a qui una Pool Salvezza piuttosto altalenante. Ma se è vero che, come si dice, non c'è il due senza il tre, le pugliesi, proprio al PalaGeorge, andranno alla caccia del terzo successo consecutivo per rimanere nella zona calda della classifica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Valeria Caracuta a Millenium Brescia nel 2019/2020



Francesca Pinetti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Veniamo da una bella vittoria a Olbia. A parte il calo nel terzo set, siamo riuscite ad esprimere un bel gioco e a superare le difficoltà, portando a casa tre punti fondamentali in una trasferta sicuramente non facile. Ora affrontiamo Melendugno con la sicurezza della salvezza matematica, che certamente ci dà maggiore tranquillità, ma che non deve farci prendere sottogamba le prossime partite. Vogliamo sempre vincere, per chiudere al meglio la stagione; la partita di andata con Melendugno era stata abbastanza tirata, abbiamo vinto combattendo in un campo difficile. È una squadra ostica, che questa volta incontriamo con il fattore campo a favore, nel nostro palazzetto e con il tifo del nostro pubblico, che come sempre ci darà un grande sostegno Stiamo preparando la partita per riproporre al meglio quanto abbiamo fatto all'andata, cercando di limitare il più possibile il gioco delle giocatrici di riferimento. Come si è visto nell’ultima gara, la chiave per vincere è giocare di squadra ».

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - VTB FCREDIL BOLOGNA-

Dopo la vittoria esterna contro Pescara ,la squadra di Coach Luciano Cominetti torna al Pala CBL per una gara da dentro o fuori . A Costa Volpino arriverà una Bologna anch’essa in cerca di punti di salvezza ,quindi si preannuncia una gara piena di insidie e difficoltà. Non ci sono ex giocatrici che hanno militato in nessuna delle 2 squadre . Tutta la rosa sarà a completa disposizione di mister Cominetti ad eccezione dell’infortunata Arianna Lancini.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Vtb Fcredil Bologna)

EX: Nessuno



Luciano Cominetti (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « La gara di domenica ci darà la possibilità di continuare il percorso salvezza. A Bologna abbiamo strappato un punto, in casa nostra dobbiamo fare meglio ed uscire dal campo con punteggio pieno. Pur sapendo di non avere tutto l'organico a disposizione sono certo che le ragazze risponderanno a questo appuntamento con la giusta attenzione e determinazione ».



Camilla Bongiovanni (Vtb Fcredil Bologna)- « Ogni partita dall’inizio della Pool Salvezza fino alla fine del Campionato è stata e sarà molto impegnativa, non solo dal punto di vista tecnico-pratico ma anche emotivamente, perché la tensione è sicuramente molto alta. All’andata, nella partita contro la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino siamo riusciti a guadagnare due punti. In questa settimana, in palestra ci stiamo allenando sodo per poter arrivare a domenica cariche e sicure delle nostre potenzialità, per disputare una partita che ci potrebbe regalare dei punti molto importanti, considerando anche la nostra situazione attuale che ci vede a pari punti con la Volley Hermaea Olbia. Sarà sicuramente una gara molto combattuta, in ogni azione bisognerà dare il tutto per tutto per portare a casa il risultato a cui aspiriamo ».

OROCASH PICCO LECCO - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

Orocash Picco Lecco torna sul campo di casa per la seconda giornata del girone di ritorno della pool salvezza. Dopo la bella vittoria contro Padova di una settimana fa, domenica alle 15 il centro sportivo Bione ospiterà la sfida con il Pescara. La formazione già retrocessa conta un solo punto stagionale, mentre Picco a quota 32 mira alla salvezza matematica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Maria Teresa Bassi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Matilde Frigerio (Orocash Picco Lecco)- « Per domenica ci aspettiamo una partita più che alla nostra portata, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Veniamo da un’ottima pool salvezza in quanto abbiamo ottenuto 6 vittorie su 6 e ci piacerebbe continuare su questa scia positiva. Affronteremo al meglio questa settimana di allenamenti per prepararci a questa gara, la voglia di vincere è tanta, quindi al lavoro!!! ».

VOLLEY SOVERATO - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

Tutti al Pala Scoppa! Con questo slogan, la società del presidente Matozzo invita tutti gli appassionati biancorossi ad accorrere numerosi domenica alle ore 17 per il match importante di pool salvezza tra il Soverato e la compagine sarda della Hermaea Olbia. Ingresso gratuito al Pala Scoppa per sostenere capitan Buffo e compagne nella partita che, se vinta, terrebbe ancora aperte le speranze di salvezza per la squadra di Guidetti. Sinceramente, non é mai venuto meno il calore del pubblico durante la stagione e siamo sicuri che anche domenica non mancheranno gli incitamenti per le ioniche. Le due squadre sono divise da sei punti in classifica e per il Soverato non c'è alternativa alla vittoria piena da tre punti; di certo il filotto di sconfitte non aiuta, ma coach Guidetti con il suo staff sta lavorando molto anche sotto l'aspetto mentale oltre che tecnico - tattico. Servirà il miglior Soverato, determinato e grintoso per avere la meglio sulle avversarie di coach Guadalupi. Dunque, tutti al palazzetto alle ore 17 con ingresso gratuito per accompagnare le “cavallucce marine “ in questa difficile sfida.

PRECEDENTI: 16 (3 successi Volley Hermaea Olbia, 13 successi Volley Soverato)

EX: Karin Barbazeni a Hermaea Olbia nel 2021/2022



Alma Frangipane (Volley Soverato)- « Domenica sarà una partita molto importante. Siamo consapevoli che non potremmo più sbagliare e per questo dovremo dare tutto in campo contro un avversario ostico. I tifosi ci stanno vicino e domenica sappiamo che il Pala Scoppa sarà il settimo giocatore in campo. Vogliamo vincere, ci crediamo. La serie A2 é troppo importante per Soverato e dobbiamo ottenere il massimo ».

Islam Gannar (Volley Hermaea Olbia)- « La partita contro Soverato ha un peso significativo per noi, poiché i punti in palio sono fondamentali per la nostra salvezza in classifica, specialmente considerando che attualmente siamo a pari punti con Bologna. È quindi essenziale che otteniamo un risultato positivo per mantenere o possibilmente migliorare la nostra posizione in classifica. Siamo consapevoli che Soverato sarà un avversario agguerrito, soprattutto dopo la sconfitta subita contro Melendugno nell'ultima partita. Questo renderà la partita ancora più impegnativa, ma siamo determinate a essere concentrate e pronte a lottare per i tre punti. Speriamo anche che gli altri risultati delle squadre concorrenti non siano favorevoli, ma il nostro obiettivo principale è concentrarci sul nostro gioco e ottenere il massimo risultato possibile ».

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

Non mancheranno gli stimoli al PalaCoim di Offanengo, dove domenica alle 17 si sfideranno la Trasporti Pietro Bressan e la Nuvolì Altafratte. Le neroverdi di casa, in testa alla classifica della pool salvezza, sono già certe della salvezza matematica (festeggiata sabato scorso), ma vorranno difendere il primato e soprattutto "vendicare" il ko dell'andata a Trebaseleghe, con la rimonta di Altafratte da 0-2 a 3-2 che ha inflitto l'unica sconfitta fin qui alla squadra di Giorgio Bolzoni nella seconda fase. Dal canto suo, la Nuvolì affronta la prima di due trasferte consecutive in quello che sarà il quart'ultimo appuntamento dell'anno. La squadra di Rondinelli non può sbagliare per continuare a sperare ed è reduce dal tie break perso contro Lecco nonostante una buona prova. Ex di turno, la centrale Anna Menegaldo, lo scorso anno a Offanengo.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Anna Menegaldo a Volley Offanengo nel 2022/2023



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Ora che abbiamo raggiunto la salvezza matematica, il nostro obiettivo è mantenere la prima posizione in classifica e affronteremo la gara in arrivo allo stesso modo delle altre. La sconfitta in rimonta patita all'andata sarà sicuramente una motivazione in più. La settimana è andata bene, c'è molta più tranquillità e si lavora anche meglio; gli allenamenti sono andati bene, la squadra sta continuando a spingere e dopo aver smaltito la festa è tornata a lavorare sodo in palestra ».

Anna Menegaldo (Nuvolì Altafratte Padova)- « In un’annata nella quale purtroppo i risultati non sono facili da ottenere, l’allenamento e il duro lavoro sono quelle cose che più aiutano a sentirsi appagati e soddisfatti. Noi non abbiamo mai smesso di lavorare in palestra e credo che nell’ultima partita si possa dire d’aver visto un’AltaFratte molto più pronta e matura dell’inizio dell’anno, anche se purtroppo il risultato non ci ha dato la soddisfazione che invece ci aspettavamo. Ciò che caratterizza questa annata è la forza del gruppo, quindi mi aspetto che ognuna di noi faccia del suo meglio per il benessere della squadra. Noi non molliamo fino all’ultimo, di questo ne sono certa. Onore però sempre all’avversaria, cercheremo di farci trovare sempre pronte e nella forma fisica migliore, a partire da Offanengo ».

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 66, Futura Giovani Busto Arsizio 59, Città Di Messina 56, Cda Volley Talmassons Fvg 50, Cbf Balducci Hr Macerata 49, Tecnoteam Albese Volley Como 46, Cremonaufficio Esperia Cremona 45, Omag-Mt San Giovanni In M.No 44, Lpm Bam Mondovì 40, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35.

LA CLASSIFICA -

Trasporti Bressan Offanengo 39, Valsabbina Millenium Brescia 38, Orocash Picco Lecco 32, Narconon Volley Melendugno 29, Vtb Fcredil Bologna 25, Volley Hermaea Olbia 25, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 20, Volley Soverato 19, Nuvolì Altafratte Padova 17, Sirdeco Volley Pescara 1.