Starting Six: semifinali di Champions e beach volley in primo piano

Eleonora D’Alessandro ci introduce nella sesta puntata di Starting Six che ripercorre la penultima giornata del campionato di A1 femminile nel quale Conegliano ha mantenuto l’imbattibilità superando nettamente Pinerolo davanti al pubblico del Palaverde. Scandicci saldamente al secondo posto da vincendo la sfida interna con Roma rispondendo a Milano che ha superato nell’anticipo del sabato Firenze. In coda festeggia Busto Arsizio che, nonostante la sconfitta sul campo della già retrocessa Trento, può festeggiare la salvezza. A lottare per un posto nel massimo campionato della prossima stagione Bergamo, che dopo la sconfitta di Novara è penultima ma con una partita in meno, e Cuneo, battuta nel derby con Chieri che deve difendere il vantaggio di tre punti sulle orobiche.

Prima Fila dedicato alle Coppe Europee che vedrà le italiane di Champions impegnate nelle gare di ritorno impegnate in Turchia. Inizia stasera Milano che sul campo del Fenerbahce deve difendere il 3-0 dell’andata mentre Conegliano mercoledì sera dovrà tirare fuori una prestazione super per rintuzzare la voglia di rivincita delle campionesse d’Europa dell’Eczacibasi che nella gara del Palaverde di giovedì scorso fa si è arresa solo al tie break dopo essere stata in vantaggio di due set. Chieri ad un passo dal secondo trofeo Europeo consecutivo. Grobelna e socie, dopo il netto successo nella finale di andata a Neuchatel, attende il Viteos al Pala Gianna Asti per alzare la Cev Cup da mettere in bacheca vicino alla Challenge Cup conquistata lo scorso anno.

In Beach Passion i sogni e le ambizioni di Marta Menegatti, alla vigilia della stagione che potrebbe regalarle la quarta Olimpiade consecutiva. La beachers azzurra, intervistata a Roma in occasione della presentazione del campionato italiano, è pronta ad affrontare con Valentina Gottardi i tanti impegni che la porteranno ai Giochi di Parigi.