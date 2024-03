Starting Six: l'Europa parla italiano

ROMA-Le italiane padrone d’Europa. Questo il tema principale della puntata odierna di Starting Six dedicata all’universo Femminile. Milano e Conegliano trionfano in Turchia, rispettivamente sui campi di Fenerbahce e Eczacibasi nelle rispettive semifinali di ritorno, e conquistano la Superfinal di Champions League nella quale si sfideranno per alzare il trofeo. Ma il volley tricolore esulta anche per il successo in Cev Cup di Chieri che, davanti al pubblico del Pala Gianni Asti, conquista la Cev Cup, supera anche nella gara di ritorno il il Viteos Neuchatel e mette in bacheca il secondo trofeo in due anni, dopo la Challenge Cup conquistata nella passata stagione. Neanche il tempo per godersi le vittorie delle nostre formazioni in chiave europea che i riflettori si spostano in casa nostra. The List ci porta nelle atmosfere dell’ultima giornata di Regular Season di A1 Femminile con una griglia Play Off ancora tutta da definire e con Pinerolo, Vallefoglia, Roma Casalmaggiore che si giocano in quattro le tre caselle ancora da riempire nello scacchiere scudetto. Cuneo e Bergamo, appaiate al penultimo posto in classifica, si giocano la salvezza rispettivamente a Firenze ed in casa contro Scandicci. Overthestat entra nello specifico dei numeri del campionato che fotografano alla perfezione il rendimento delle migliori giocatrici e delle squadre