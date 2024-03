Tra Futura e Messina duello a distanza per il secondo posto

ROMA - Mancano due turni al termine della Pool Promozione e molto è ancora da decidere. Fuori gara ormai la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che ha festeggiato la scorsa settimana il ritorno in A1 , si gioca per le posizioni di rincalzo che valgono le migliori posizioni nella griglia Play Off.

Alle spalle delle umbre, la Futura Giovani Busto Arsizio dovrà guardarsi le spalle dalla Città di Messina, che insidia il secondo posto e di conseguenza il fattore campo in entrambi i turni di Playoff: trasferta al PalaRadi contro la CremonaUfficio Esperia Cremona per le cocche (sabato ore 17), big match contro un’altra squadra già qualificata alla post season come la CBF Balducci Hr Macerata per le siciliane. Negli altri due incontri, l’Omag-MT San Giovanni in M.no ospita la Cda Volley Talmassons FVG, che vuole confermare la quarta piazza, e l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio accoglie la Tecnoteam Albese Volley Como.

Grande tensione in Pool Salvezza intorno agli ultimi due posti che permetteranno di mantenere la Serie A. Tre squadre sono certe di evitare la retrocessione: la Trasporti Bressan Offanengo, la Valsabbina Millenium Brescia e l’Orocasch Picco Lecco. Le neroverdi daranno il benvenuto alla Volley Soverato, le cui speranze sono appese a un lumicino così come quelle della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, avversaria delle giallonere.

Diverso il discorso per la VTB Fcredil Bologna che, quinta con 28 punti, sfiderà invece le lecchesi per provare a distanziare la principale inseguitrice, la Volley Hermaea Olbia che incontrerà la Sirdeco Volley Pescara. Tre punti davanti alle emiliane, la Narconon Volley Melendugno proverà a dare uno strappo cercando il successo contro la Nuvolì Altafratte Padova.

LPM BAM MONDOVÌ - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

E' giunto il momento dell'ultima gara casalinga della stagione per l'LPM BAM Mondovì, quando al PalaManera arriverà la neo promossa formazione di Perugia. Il risultato della partita è ininfluente ai fini del campionato, ma sicuramente le squadre vorranno fare bene: Mondovì per salutare il proprio pubblico regalando emozioni e le perugine per dimostrare, ancora una volta, di valere la massima serie. Il pubblico monregalese risponderà sicuramente "presente", anche per applaudire il team ospite, che ha meritatamente conquistato la A1.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Nessuno



Alice Farina (Lpm Bam Mondovì)- « Giocare contro Perugia sarà una bella sfida. Loro sono già promosse e quindi giocheranno per divertirsi. Sarebbe bello regalare al nostro pubblico una partita avvincente, dando esito positivo alla stagione, nell'ultima gara casalinga ».

Asia Cogliandro (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « E’ stato un anno incredibile. All’inizio ci siamo dette che avremmo fatto cose straordinarie ed ora possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. E’ bello quando i sogni e le speranze si traducono in concreta realtà. Un ringraziamento a tutte le mie compagne, allo staff e alla società è doveroso, ma in generale ringrazio tutta la città di Perugia. Ora però non è finita, noi vogliamo continuare nella nostra striscia positiva e vincere anche le ultime due partite. Sarà importante tenere la tensione alta, che è un po’ l’aspetto su cui siamo state particolarmente brave durante tutto l’anno ».

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-

A meno di sette giorni dall’ultimo impegno tra le mura amiche, la CremonaUfficio riapre le porte del PalaRadi. Il calendario della Pool Promozione giunge alla penultima gara della stagione e le tigri gialloblù attendono la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, seconda forza della cadetteria, ormai impossibilitata a raggiungere la promozione diretta ma allo stesso tempo concentrata a conquistare, almeno sulla carta, il miglior piazzamento playoff possibile. Le bustocche cercano continuità di risultati dopo aver superato, non senza difficoltà, la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, nel posticipo di lunedì; Cremona dal canto suo, desidera fortemente interrompere la serie di sconfitte che hanno contraddistinto la seconda parte di stagione per salutare col sorriso il proprio pubblico.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Chiara Landucci a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Matilde Munarini (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La partita contro Futura di questo sabato sarà un’ottima occasione per confrontarci con una squadra che punta al salto di categoria. Caratterizzata da un gioco veloce e distribuito, Futura è un avversario temibile e da affrontare con grinta. Nonostante la difficoltà dell’incontro, il nostro obiettivo sarà salutare il pubblico del PalaRadi con un ultima partita da ricordare ».



Daris Amadio (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Cremona ha disputato un bellissimo campionato, ha dovuto poi fare i conti purtroppo in questa pool promozione con l’infortunio di Turlà che ha complicato non poco le cose. All’andata le abbiamo incontrate a poca distanza proprio dall’infortunio della palleggiatrice, ora hanno trovato maggiore stabilità di gioco. Nonostante non possano rientrare più in corsa playoff sarà comunque l’ultima loro partita in casa per cui vorranno fare di tutto per chiudere al meglio la stagione e questo dovrà essere un elemento a cui noi dobbiamo fare attenzione. Queste ultime partite sono un po' strane e spesso e volentieri vince chi ci mette più carattere e convinzione, per questo motivo dobbiamo pensare a noi stesse e continuare su quanto di buono fatto vedere lunedì ».

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO-

Per la Tecnoteam Albese Volley Como è l'ultima trasferta della stagione, un anno bellissimo anche se il sogno play-off è sfumato proprio sette giorni fa contro Macerata. Domenica si va a Montecchio per cercare di chiudere al meglio la Poule Promozione e conservare - questo è l'obiettivo delle ragazze di coach Mauro Chiappafreddo - il sesto posto attualmente occupato. Non sarà facile, la formazione veneta è agguerrita e desiderosa di fare bene davanti ai suoi tifosi. All'andata le comasche si sono imposte per 3-1 a Casnate. Coach Mauro verso il veneto con l'intero organico a disposizione.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 2 successi Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Denise Meli a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2021/2022



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)-« Mancano due partite alla fine del campionato. C'è un pò di rammarico per la sconfitta di settimana scorsa contro Macerata in casa che ci ha escluso dalla possibilità di lottare per un posto nei play-off. Ma questo non ci ha abbattuto. Siamo pronte a scendere in campo domenica, contro Montecchio, per giocare al massimo delle possibilità ed onorare al meglio lo splendido percorso fatto fino ad oggi. Siamo contenti del cammino fin qui realizzato, ma lo vogliamo concludere al meglio, sia a Montecchio che settimana prossima davanti ai nostri tifosi ».

CBF BALDUCCI HR MACERATA - CITTÀ DI MESSINA-

Penultimo impegno della Pool Promozione per la CBF Balducci HR che domenica 24 marzo (ore 17) affronta al Banca Macerata Forum il big match con Città di Messina nella nona giornata (quarta di ritorno) della seconda fase della Serie A2 Tigotà. Sarà un vero e proprio anticipo dei Playoff per la Serie A1, già agguantati matematicamente sia dalle arancionere sia dalle siciliane, tra l'altro proprio Messina potrebbe essere una possibile avversaria in semifinale delle maceratesi. Fiesoli e compagne cercheranno di ripetere l’ottima prestazione di Como per continuare a crescere e per provare a puntare alla quarta posizione, distante 1 solo punto e occupata attualmente da Talmassons. Messina, invece, è attualmente al terzo posto e può puntare ancora alla seconda posizione, dove ora si trova Busto Arsizio a + 3 sulle siciliane. Sarà dunque un match di alta classifica che promette spettacolo, in una fase finale della stagione sempre più calda. Le due formazioni si affrontano per la terza volta in questa stagione: entrambe le sfide sono andate alle siciliane, vincenti sia nei Quarti di Coppa Italia a Macerata sia in Sicilia nella gara di andata della Pool Promozione e Martinelli ha anche ottenuto la promozione in A1 due stagioni fa.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Città Di Messina)

EX: Giulia Galletti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021; Melissa Martinelli a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Michele Carancini (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica giocheremo contro Messina, squadra che già conosciamo bene visto che l'abbiamo già incontrata due volte in questa stagione. Noi, sicuramente, affronteremo la partita cercando di dare il massimo, anche perché veniamo da una bellissima vittoria in trasferta a Como e quindi vogliamo proseguire la striscia positiva, soprattutto continuare ad esprimere quel gioco che stiamo mettendo in mostra ultimamente. Di certo non sarà una partita facile, anche perché sono convinto che le nostre avversarie scenderanno in campo qui a Macerata per portare a casa la vittoria: ce la giocheremo fino in fondo e cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile ».

Giulia Felappi (Città Di Messina)- « Quest'anno non ho trovato molto spazio ma ho potuto imparare molto dagli allenamenti, compagne e staff. Il sorriso mi contraddistingue e mi piace portare questo alle mie compagne, insieme alla grinta e alla voglia di giocare; penso sia un grande sostegno. Siamo uno spogliatoio molto unito e con elementi che stanno molto bene insieme e a cui piace lavorare tra loro. Tutto questo porta grandi risultati". Il tuo bagaglio tecnico si è arricchito parecchio: "Spingiamo tutti tantissimo in ogni allenamento; è come se fosse davvero il più importante, così come ogni gara. Questo ci ha arricchite tutte tantissimo". Al di là della competizione sportiva, Giulia ha vissuto quest'anno in un contesto molto differente da quello di origine: "La differenza è netta. Qui, il calore delle persone è enorme, fantastico direi. Mi mancherà molto, tornando a casa, guardare il mare, vedere le persone di qui e sentire il loro abbraccio. Davvero bello stare in questa terra e giocarci". Domenica si va a Macerata contro una squadra con cui si è vinto in Coppa Italia e che abbiamo anche superato nel girone di andata di Pool. Potrebbe essere una gara condizionata dalla già matematica qualificazione ai play-off di entrambe le squadre: "Premesso che ogni gara la prepariamo concedendo la stessa importanza, la qualificazione ai play-off toglierà probabilmente un pò di peso dalle spalle dei protagonisti. Questo, secondo me, renderà la gara più avvincente ».



OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

La OMAG-MT attende Talmassons nell’ultima di stagione al Palamarignano. Ultima partita in casa domenica 24 marzo per la OMAG-MT. Le Zie saranno impegnate alle 17 al Palamarignano nella penultima di campionato contro la CDA Talmassons. Per Ortolani e compagne sarà il momento del saluto ad una tifoseria che si è mai risparmiata e ha sempre dato sostegno ed appoggio alla squadra. In casa Consolini si lavora per continuare a dare basi solide ed un futuro certo alla squadra che parteciperà al campionato di serie A2 femminile per il nono anno consecutivo. Un futuro che, necessariamente, deve passare dal pieno coinvolgimento delle più importanti realtà imprenditoriali e produttive del circondario. Ma se dietro alla scrivania si lavora pensando al futuro, coach Bertini lavora, invece, per chiudere con un sorriso una stagione bella intensa e difficile. Domani contro le furlane, una delle 4 squadre qualificate ai playoff promozione, la OMAG-MT potrebbe ritrovare anche Pecorari che pare abbia smaltito i postumi della distorsione. L’intento della squadra è di concludere la stagione in bellezza dando continuita’ alle brillanti prestazioni fatte registrare in questo campionato al Palamarignano. “La partita di domenica non sarà una partita semplice, - racconta proprio Carolina- come d’altronde ogni partita di questo campionato, ma sono sicura al 100% che ognuna di noi cercherà di dare il massimo per dare sia una grande soddisfazione al gruppo squadra sia ai nostri nipoti! il campionato non è ancora finito! mancano due partite e le giocheremo al massimo fino all’ultimo pallone che toccherà per terra!

PRECEDENTI: 7 (5 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No, 2 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno



Carolina Pecorari (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « La partita di domenica non sarà una partita semplice, come d’altronde ogni partita di questo campionato, ma sono sicura al 100% che ognuna di noi cercherà di dare il massimo per dare sia una grande soddisfazione al gruppo squadra sia ai nostri nipoti! il campionato non è ancora finito!, mancano due partite e le giocheremo al massimo fino all’ultimo pallone che toccherà per terra! ».

Katja Eckl (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sicuramente non sarà una partita facile. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare le nostre avversarie nonostante abbiamo già raggiunto l’obiettivo playoff. Sicuramente siamo contenti e aver ottenuto la qualificazione con due turni d'anticipo ci ha permesso di essere un po’ più rilassati ma comunque continuiamo a lavorare sodo in prospettiva delle prossime partite ».

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Dopo la sconfitta interna con Bologna, la squadra di Coach Luciano Cominetti, davanti al proprio pubblico del Pala CBL affronterà Brescia, nel derby lombardo . A Costa Volpino arriverà Brescia già salva, mentre la squadra di casa, con le speranze ridotte al lumicino di una salvezza oramai difficilissima. Non ci sono ex giocatrici che hanno militato in nessuna delle 2 squadre . Tutta la rosa sarà a completa disposizione di mister Cominetti ad eccezione delle infortunate Arianna Lancini e Aurelìa Ebatombo.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Monica Mazzoleni a Millenium Brescia nel 2016/2017, 2019/2020



Luciano Cominetti (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica contro Brescia sarà una partita difficile sotto più punti di vista. La motivazione è il perno del riuscire ad esprimersi. Confido nelle ragazze che sappiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento per poter regalare al nostro pubblico uno spettacolo degno della categoria ».



Alice Torcolacci (Valsabbina Millenium Brescia)- «La partita di domenica contro Costa Volpino non deve coglierci impreparate. È una gara importante, per loro è fondamentale vincere in chiave salvezza, noi vogliamo sia a livello individuale sia di squadra chiudere al meglio la stagione, riscattando in primis la sconfitta di domenica. Cbl è una squadra agguerrita contro la quale dovremo mantenere la lucidità, portando ordine e determinazione in campo ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - OROCASH PICCO LECCO-

Andrà in scena domenica, la prima delle ultime due gare casalinghe consecutive per la VTB FCRedil Bologna. Un finale di stagione ancora incerto per le ragazze di coach Alberti che in questo turno ospiteranno al Pala Marani, la Orocash Picco Lecco, formazione che, invece, grazie alla vittoria dell’ultima giornata contro la Sirdeco Volley Pescara ha ottenuto matematicamente la salvezza. Successo da tre punti, nell’ultimo turno, anche per le rossoblù in casa della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino che in questo modo sono ancora in piena corsa per la lotta salvezza. Il match d’andata, al Pala Al Bione, terminò al tie-break. Conduzione di gara affidata alla coppia arbitrale, Cavicchi - Toni con consueto fischio d’inizio alle ore 17:00.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Livia Tresoldi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Nicol Del Federico (Vtb Fcredil Bologna)- « La fine del campionato si sta avvicinando e ormai abbiamo realizzato che nessuno mollerà nemmeno un centimetro. Stiamo migliorando l'approccio alla gara e l'aggressività in campo fin dal primo set. Domenica abbiamo tutte le carte in regola per disputare una bella gara, con un paio di accorgimenti tecnici e consapevoli di dover essere coese per tutta la durata della partita, soprattutto nei momenti di difficoltà ».

Rachele Mainetti (Orocash Picco Lecco)- « Domenica affronteremo Bologna, squadra abbastanza ostica con buone qualità che tenterà tutto per fare punti vista la loro situazione in classifica. Noi sicuramente più sereni ma non per questo abbasseremo la testa anzi continueremo a fare bene per proseguire la striscia positiva delle partite vinte finora ».

VOLLEY HERMAEA OLBIA - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

Un'altra gara da non sbagliare. Lungo il suo cammino nella Poule Salvezza della Serie A2 Femminile, l'Hermaea incrocia nuovamente le armi con la Sirdeco Volley Pescara, di scena al Geopalace domenica alle 16.30 (arbitri Usai e Faia) per la 3/a giornata di ritorno. Contro la formazione ultima in classifica, fin qui sempre sconfitta in 25 gare, le aquile tavolarine cercano tre punti che potrebbero valere il sorpasso sulla Vtb Fcredil Bologna, attualmente quinta (e dunque virtualmente salva) nella classifica della seconda fase. Reduci dal successo esterno al tie break contro Soverato, le biancoblù vogliono un altro risultato positivo che possa permettere di approcciare gli ultimi due impegni stagionali, probabilmente decisivi, contro Padova e Bologna. Nel match d'andata, disputato a Montesilvano lo scorso 11 febbraio, l'Hermaea si impose in 3 set (25-16, 25-22, 25-17) con 17 punti di Bianca Orlandi, MVP della gara.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Hermaea Olbia)

EX: Lucrezia Formenti a Hermaea Olbia nel 2016/2017



Bianca Orlandi (Volley Hermaea Olbia)- « Nelle condizioni in cui siamo, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna partita. Metteremo il nostro 100% in campo per portare a casa la partita nel migliore dei modi. Della gara d’andata ricordo un secondo set con delle difficoltà da parte nostra, dovute principalmente al servizio e alla difesa di Pescara. Stiamo cercando di focalizzarci su di noi e pensare partita per partita a portare a casa punti ».

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

Quella che scenderà in campo a Lecce contro la Narconon Volley Melendugno sarà una Nuvolí AltaFratte Padova retrocessa sì ma ben concentrata per cercare di terminare al meglio la propria stagione sportiva. Non un compito facile quello che attende le atlete guidate da Vincenzo Rondinelli, la Narconon è in piena volata salvezza a +4 da un sesto posto che a fine stagione assegnerà solo amarezza. Col match di domenica le ragazze leccesi vorranno fare sicuramente tre passi avanti decisivi verso quello che è oggi il loro obiettivo stagionale, dietro di loro Bologna ed Olbia stanno sprintando e per la Narconon il fatto di incontrare una squadra già retrocessa sarà un’occasione che le pugliesi vorranno sfruttare fino in fondo.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno



Marta Masiero (Nuvolì Altafratte Padova)- « Con quale spirito andremo in Puglia? Anche se sulla carta le prossime saranno partite che non cambieranno il nostro destino sportivo, resta sempre l’obiettivo di onorare la maglia e le tantissime ore passate in palestra a lavorare. Dunque andremo a Melendugno ancora una volta per dare il massimo e cercare di portare a casa punti, perché vogliamo finire al meglio la stagione ».

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - VOLLEY SOVERATO-

Secondo appuntamento casalingo consecutivo (il penultimo stagionale tra le mura amiche) per la Trasporti Pietro Bressan, capolista della pool salvezza di A2 femminile che domenica alle 17 al PalaCoim di Offanengo ospiterà Soverato nel terz'ultimo match stagionale. Calabresi ormai condannate alla retrocessione, mentre le cremasche (vittoriose all'andata in tre set in trasferta) sono determinate a difendere il primo posto di questa seconda fase dopo aver già festeggiato la permanenza in categoria. Ex di turno, la centrale di Offanengo Sara Tajè, a Soverato nella stagione 2021/2022.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Sara Tajè a Soverato nel 2021/2022

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo): « Ospitiamo Soverato che solo la matematica non condanna ancora alla B1 ma che di fatto dovrà suo malgrado alla fine fare i conti con il verdetto. Ci aspettiamo un avversario che giocherà in totale libertà e dovremo fare attenzione com'è stato del resto nelle ultime gare. La squadra sta continuando a lavorare, il clima tranquillo ci permette di essere più spensierati e di curare alcune particolarità del gioco che prima non avevamo tempo di affrontare ».

Sabato 23 marzo 2024, ore 17.00



Cremonaufficio Esperia Cremona - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Kronaj, Laghi



Domenica 24 marzo 2024, ore 17.00



Omag-Mt San Giovanni In M.No - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Pasin, Marigliano

Cbf Balducci Hr Macerata - Città Di Messina Arbitri: Pescatore, Adamo Video Check:

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Lambertini, Pasquali

Lpm Bam Mondovì - Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Manzoni, Testa



LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 69, Futura Giovani Busto Arsizio 62, Città Di Messina 59, Cda Volley Talmassons Fvg 53, Cbf Balducci Hr Macerata 52, Tecnoteam Albese Volley Como 46, Cremonaufficio Esperia Cremona 45, Omag-Mt San Giovanni In M.No 44, Lpm Bam Mondovì 40, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35.

Domenica 24 marzo 2024, ore 16.30



Volley Hermaea Olbia - Sirdeco Volley Pescara Arbitri: Usai, Faia



Domenica 24 marzo 2024, ore 17.00



Trasporti Bressan Offanengo - Volley Soverato Arbitri: D'Argenio, Licchelli

Narconon Volley Melendugno - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Scarfò, Traversa

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Lanza, Pasciari

Vtb Fcredil Bologna - Orocash Picco Lecco Arbitri: Cavicchi, Toni

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 42, Valsabbina Millenium Brescia 39, Orocash Picco Lecco 35, Narconon Volley Melendugno 31, Vtb Fcredil Bologna 28, Volley Hermaea Olbia 27, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 20, Volley Soverato 20, Nuvolì Altafratte Padova 17, Sirdeco Volley Pescara 1.