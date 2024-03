BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Daris Amadio non è più l'allenatore della Futura Giovani Busto Arsizio. La società biancorossa, alla vigilia dell'ultimo turno di Pool Promozione ed in vista dei Play Off, ha deciso di voltare pagina e di esonerare l'allenatore trevigiano che ha pagato la sconfitta di sabato pomeriggio a Cremona. La società bustocca non ha ancora comunicato chi siederà in panchina nelle prossime partite.