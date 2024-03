Starting Six: Bergamo è salva, Pinerolo, Vallefoglia e Roma nei Play Off

ROMA-L’ormai atteso appuntamento con Stating Six al femminile ci riporta all’ultima giornata di Regular Season che ha definito la griglia Play Off facendo registrare la 26a vittoria consecutiva di Conegliano, che ha chiuso un eloquente percorso netto, la conferma del sesto, settimo e ottavo posto di Pinerolo, Vallefoglia e Roma che nell’ultimo turno hanno sconfitto rispettivamente Trento, Milano e Novara. Resta fuori dalla griglia Casalmaggiore sconfitta a Chieri. Scandicci vince a fatica a Bergamo e mantiene il secondo posto davanti alla formazione di Gaspari ko nelle Marche. In virtù del punto conquistato contro la squadra di Barbolini le orobiche centrano una soffertissima salvezza a spese di Cuneo battuta sul campo de Il Bisonte Firenze. Ma non c’è il tempo per tirare il fiato, mercoledì di nuovo in campo per l’avvio dei Play Off. Prima Fila accende i riflettori proprio sulla salvezza di Bergamo, glorioso club pluriscudettato, fondato 1991 che, dal 1994, per trent’anni di fila è stato presente nel massimo campionato, e sulla storica qualificazione di Roma ai Play Off. Le wolves, neo promosse, hanno conquistato la possibilità si entrare nella griglia scudetto dopo 26 anni dall’ultima volta. In Overthestat, riflettori come sempre sulle statistiche del campionato con Egonu che, pur senza giocare a Vallefoglia, ha mantenuto il primato di miglior realizzatrice del torneo.