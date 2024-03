La Futura batte Macerata e mantiene imbattuto il proprio campo

CASTELLANZA (VARESE)- Chiude con una bella vittoria la Futura Giovani Busto Arsizio che, nell'ultima partita della Pool Promozione, supera 3-1 (25-16; 16-25; 25-18; 25-14) la Cbf Balducci Macerata mantenendo così inviolato il proprio campo di gioco. Un successo che lascia ben sperare per gli imminenti Play Off e bagna nel migliore dei modi l'esordio di Beltrami in panchina.

Risponde presente anche la difesa puntellata dalla solita onnipresente Bonvicini che difende tantissimo, coadiuvata da una Pomili che limita al massimo i tentativi delle ospiti.

Macerata di contro paga la poca incisività delle sue bocche da fuoco che oggi, ad eccezione del secondo set faticano a trovare la via del punto.

Le cocche indirizzano la gara subito nelle prime battute piazzando per prime il break e gestendo poi il margine. Le bocche da fuoco biancorosse sono incontenibili con Cvetnic e Zanette in grande spolvero che non sbagliano nulla o quasi trascinando le compagne. Difende tantissimo la squadra di casa e concretizza in attacco chiudendo con un pesante 25-16.

Nella seconda frazione cambia volto la gara con Macerata che restituisce pan per focaccia invertendo sin dalle prime battute la rotta e mandando in crisi Pomili, sostituita di lì a poco da Conceicao. Le marchigiane cambiano ritmo e trovano fluidità provando a gestire il margine accumulato. Fiesoli e compagne prendono le misure alle bustocche e sono ciniche a sufficienza da capitalizzare al meglio gli errori delle padrone di casa per il definitivo 16-25 che rimette tutto in equilibrio nel conto dei set. Nel terzo parziale è lunghissimo il botta e risposta che si protrae fino al 13-13 quando le padrone di casa firmano il break decisivo. Le cocche tengono salde le redini impedendo alle maceratesi il recupero. Con sette chance a disposizione, consegnate dal bellissimo ace di Bosso, le cocche si prendono il parziale con il 25-18.

Nella quarta e ultima frazione la Futura mette subito sui giusti binari il parziale (10-5) costringendo Macerata agli straordinari per restare in corsa. Nel finale, ormai indirizzato, ci pensa la solita Cvetnic a trascinare le sue che capitalizzano immediatamente alla prima chance scrivendo la parola fine sul 25-14.

Attesi domani i risultati delle ultime gare che decreteranno l’avversaria dei playoff, al via già il prossimo weekend con la prima sfida che si giocherà tra le mura di casa

Coach Beltrami opta per il sestetto composto da Monza in regia in diagonale con Zanette, Tonello e Rebora al centro, Pomili – Cvetnic in banda, Bonvicini libero.

Dalla parte opposta coach Carancini parte con Bonelli in regia opposta a Stroppa, Civitico – Mazzon coppia centrale, capitan Fiesoli – Bolzonetti in banda, Bresciani libero.

Nel set di apertura primo mini break delle biancorosse con il doppio affondo di Cvetnic (5-2). Allunga la Futura con Zanette che trova l’ace con l’aiuto del nastro (11-6). Cvitico spedisce out il primo tempo e sono sei le lunghezze che dividono le due compagini (15-9). A testa bassa Macerata prova a limare il gap, ma il mani out della solita numero 17 biancorossa vale il 19-14. Non perdona neanche Cvetnic e coach Carancini chiama a rapporto le sue (21-15). Alla ripresa, difendono tantissimo le cocche e sfruttano gli errori avversari per conquistare la bellezza di nove set ball (24-15). Buona la seconda con l’appoggio di Rebora a fissare il definitivo 25-16.

Nel secondo parzialeparte con il piede giusto la squadra ospite che trova per prima il break e prova a condurre (2-6). Murone di Mazzon su Pomili per il tentativo di allungo (3-8). Corre veloce Macerata che affonda con Bolzonetti e piazza il doppiaggio (6-12). Cambio tra le bustocche con l’ingresso di Conceicao per Pomili. Le marchigiane non vogliono mollare e tengono la distanza di sicurezza con il mani out di Stroppa e la pipe di Bolzonetti (10-16). Doppietta di Mazzon e le ospiti restano a +7 (12-19). Nel finale non si arresta la corsa della Cbf che fa la voce grossa e approfitta degli errori delle padrone di casa per il 15-23. La piazza Civitico al centro regalando nove set ball alle sue (15-24). La chiude alla seconda chance l’errore al servizio di Monza (16-25).

Alla ripresa del gioco riparte con Pomili in campo la Futura. Lunghissimo botta e risposta inziale che si protrae fino al 13-13. Sul turno di servizio di Cvetnic accelerano le biancorosse che si portano avanti +4 (17-13). Affonda ancora Zanette e tiene avanti le sue (18-15). Tiene salde le redini la squadra di casa con la bomba della croata numero 14 (22-17). Nel finale ci pensa l’ace di Bosso a concedere sette set ball alle compagne (24-17). Bolzonetti spedisce out al servizio e consegna il set alle avversarie (25-18).

Nel quarto set parte con il piede giusto la Futura, avanti 5-1 con la doppietta di Cvetnic. Passa in diagonale Pomili e tiene a distanza di sicurezza le sue (7-3). Ancora la numero 1 di casa mette a terra il pallone del doppiaggio (10-5). Ingresso in campo tra le fila di Macerata per Vittorini. Non perdona capitan Tonello al centro (15-9). Le marchigiane provano ad accorciare ma Cvetnic tiene le sue a distanza (20-12). Sale in cattedra ancora la croata di casa che sigla il 23-14 e immediatamente dopo piazza anche l’ace che vale la bellezza di dieci match ball (24-14). Buona la prima con il muro di Tonello su Vittorini scrive la parola fine (25-14).

I PROTAGONISTI-

Alessandro Beltrami (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Devo solo ringraziare l’ambiente per l’accoglienza, la società per avermi scelto e le ragazze per quello che hanno dato in questi giorni e stasera. Sono arrivato da pochissimo ed era veramente tutto in mano loro, ho provato ad aiutarle ed ha funzionato adesso vediamo se sarà ancora questa la sfida playoff. Ho chiesto un po’ la situazione alle ragazze, non si può stravolgere nulla perché è una squadra comunque seconda in campionato e non si può fare alto che puntare sulle nostre caratteristiche e farle emergere. C’è stata molto energia in questi giorni, io avevo molta voglia di allenare, adesso abbiamo una settimana intera per poterci concentrare. Per me è un’occasione importante e questa sera la vittoria è stata un regalo ».

Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Siamo partite molto contratte, quindi ci abbiamo messo un po' ad adattarci al loro gioco. Nel secondo set siamo riusciti a venirne fuori, poi dal terzo abbiamo subito nuovamente loro che hanno alzato il livello, soprattutto in fase di attacco e in battuta, ci hanno messo in difficoltà a metà set. Poi c'è stato il break che non abbiamo più recuperato e nel quarto abbiamo subito, trovato meno soluzioni in attacco. Sapevamo che qua sarebbe stato difficile e adesso ce la giochiamo comunque ai Playoff ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-16 16-25 25-18 25-14)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili 7, Rebora 10, Monza 4, Cvetnic 19, Tonello 7, Zanette 23, Bonvicini (L), Bosso 1, Silva Conceicao 1. Non entrate: Osana (L), Del Core, Citterio, Furlan, Bresciani. All. Beltrami.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 5, Mazzon 10, Bonelli 1, Bolzonetti 13, Civitico 6, Stroppa 10, Bresciani (L), Vittorini 1, Broekstra. Non entrate: Morandini (L), Masciullo, Dzakovic, Quarchioni. All. Carancini.

ARBITRI: Lorenzin, Russo.

Durata set: 24′, 24′, 23′, 21′; Tot: 92′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)