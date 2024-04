Le eccellenze del volley femminili a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni

ROMA - I trionfi delle formazioni Femminili in Europa , che hanno già alzato la Cev Cup con Chieri e la Challenge Cup con Novara e vedranno il del 5 maggio ad Antalya la sfida fra la Prosecco Doc Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano per conquistare la Champions Cup, saranno celebrati domani a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che riceverà una delegazione delle Società e della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sarà presente anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, mentre ad accompagnare una rappresentanza delle atlete dei club vincenti saranno il Presidente della Lega Mauro Fabris, il Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi e il Presidente del CONI Giovanni Malagò.

Le parole del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris-

« Ringraziamo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il grande onore che ci riserva ricevendoci nella sede del Governo quale riconoscimento del successo e della forza in campo internazionale raggiunto dalla nostra Serie A femminile. Le nostre campionesse meritano tale attestato, per quanto hanno dimostrato e saputo conquistare sui campi di gioco di tutta Europa. Riconoscimento meritato anche per le Società le quali attraverso le capacità, il lavoro e gli investimenti di proprietà e sponsor hanno fatto diventare la nostra Serie A una delle ”eccellenze del Paese”. Un modello unico, vincente e di riferimento ineludibile della pallavolo mondiale ».