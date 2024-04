Al via le sfide che portano alla promozione in A1

ROMA - Conclusa la Pool Promozione , che ha celebrato il trionfo di Perugia per la promozione di Serie A1 dopo una splendida cavalcata, nel weekend iniziano i Play Off che decreteranno il nome della seconda squadra che potrà festeggiare il salto di categoria. A sfidarsi saranno le quattro formazioni classificatesi alle spalle delle Black Angels. In semifinale la Futura Giovani Busto Arsizio sfiderà la CBF Balducci Hr Macerata, mentre la Città di Messina dovrà superare lo scoglio della Cda Volley Talmassons FVG. Le serie si giocheranno al meglio delle tre partite.

Sabato 6 aprile, alle ore 17, le bustocche di coach Beltrami, ad una settimana di distanza dal 3-1 del PalaBorsani, ritrovano le arancionere di coach Carancini per Gara 1 di Semifinale Playoff Promozione. Nell’andata della Pool Promozione, a trionfare al tie-break furono le marchigiane, per un confronto quindi apertissimo. Ventiquattr’ore più tardi, toccherà alle siciliane di coach Bonafede sfidare le friulane di coach Barbieri. I due match stagionali risalgono al Girone A di Regular Season e anche in questo caso vedono un sostanziale pareggio: 3-2 di Talmassons all’andata, 3-1 di Messina al ritorno.

In Pool Salvezza tre squadre in lotta per gli ultimi due posti rimasti nel campionato cadetto. Due di queste, si affronteranno tra loro in uno scontro diretto dentro-fuori che non ammetterà repliche: al GeoPalace, la Volley Hermaea Olbia, quarta con 33 punti, ospiterà la VTB Fcredil Bologna, sesta e al momento fuori dall’A2 a quota 31. Per essere certe di rimanere nella categoria, le emiliane dovranno vincere da tre punti. Un successo al tie-break le premierebbe infatti solo nel caso in cui la Narconon Volley Melendugno, quinta con 33 punti (ma una vittoria in meno sia di Olbia che di Bologna), non facesse punti contro il fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara. Le altre tre partite in programma saranno Orocash Picco Lecco contro Volley Soverato, Trasporti Bressan Offanengo contro Valsabbina Millenium Brescia e Pallavolo C.B.L. Costa Volpino contro Nuvolì Altafratte Padova.

POOL PROMOZIONE-

FUTURA BUSTO ARSIZIO - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

It’s playoff time !!! Archiviata nel migliore dei modi la pool promozione con la conquista del secondo posto, la Futura torna nuovamente in campo per la fase caldissima della stagione, i playoff promozione, in cui in palio c’è un solo biglietto per volare nella massima serie. La prima tappa del cammino delle cocche sarà la semifinale contro la Cbf Balducci Macerata, remake della sfida di venerdì scorso vinta 3-1, ultimo atto della pool promozione. Dopo il battesimo con vittoria del nuovo coach Alessandro Beltrami, sarà necessario confermarsi nella fortezza castellanzese, mai violata da nessun team da inizio stagione, per poter affrontare poi la trasferta con la mente sgombra da pressioni eccessive. La Futura si prepara ai nastri di partenza della corsa scudetto per la seconda volta nella sua storia dopo essere approdata nella serie cadetta nella stagione 2019-2020. La prima volta infatti fu nella stagione 2021-2022 quando, con una formula differente, dopo aver chiuso in quarta piazza la regular season ed aver superato poi lo scoglio Montecchio agli ottavi di finale, il cammino terminò ai quarti nella doppia sfida contro Talmassons, altra semifinalista anche nella stagione in corso che se la vedrà nella parta opposta del tabellone contro Messina.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Futura Busto Arsizio, 3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valentina Pomili a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021



Sofia Monza (Futura Busto Arsizio)- « Questa settimana ci stiamo allenando molto intensamente consapevoli del fatto che quella di domani sarà una sfida differente da quella di venerdì e sicuro sarà una battaglia. Adesso che inizia la fase cruciale della stagione tutti daranno il massimo per arrivare in fondo. Noi siamo molto cariche e concentrate anche perché ci stiamo preparando tutto l’anno per provare a centrare l’obiettivo e adesso più che mai ci crediamo molto e siamo pronte a dare il 110%. ».



Alessia Bolzonetti (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita di sabato sarà, secondo me, una gara 1 molto tosta, perché Busto Arsizio è una squadra molto forte e completa in tutti i reparti. Dopo la partita di venerdì scorso nell'ultima di Pool Promozione, dove c'erano naturalmente obiettivi differenti, ci aspettiamo un match completamente diverso. Noi in quell'occasione magari abbiamo avuto più difficoltà in certi frangenti mentre le nostre avversarie hanno giocato molto bene: speriamo di fare una gara diversa, soprattutto per quanto riguarda il nostro gioco. Arriviamo all'appuntamento ai Playoff più pronte, abbiamo analizzato cosa abbiamo sbagliato e cosa no e mi aspetto quindi una partita bella, combattuta. Siamo carichi per questa importantissima fase della stagione, sperando di fare il meglio possibile ».



CITTÀ DI MESSINA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

In un finale di stagione incredibile e non preventivabile, Akademia Città Di Messina si appresta ad un altro storico esordio. Dopo quello in Coppa Italia e in Pool Promozione, la società presieduta da Fabrizio Costantino, bruciate le tappe al suo secondo anno di serie A2, domenica 7 Aprile con inizio alle ore 17, affronterà la Cda Volley Talmassons in gara 1 delle semifinali Play-Off nella propria tana del "PalaRescifina". Ancora una volta, il match sarà preceduto dallo showcase di un grande artista contemporaneo; infatti, dopo Rosa Chemical, nell'impianto messinese si esibirà, durante il riscaldamento delle due squadre, il rapper italiano Dargen D'Amico, recentemente protagonista sul palco del Festival di Sanremo. Intanto, ultimi giorni di preparazione per le ragazze di coach Bonafede che, innanzi al numeroso pubblico previsto per domenica pomeriggio, vorrà riscattare le due sconfitte consecutive con Macerata e Mondovì, fatto tra l'altro che in stagione trova un precedente solo nei confronti con esito sfavorevole, nel girone di andata di Regular Season, con Perugia e Busto Arsizio. Da allora, percorso praticamente netto sino al 3-0 del "PalaBarton" contro la capolista Perugia, nel girone di ritorno, e quello di qualche giorno più tardi in Coppa nel confronto di Castellanza con Busto. Quanto detto per evidenziare la rarità di quanto accaduto nelle ultime giornate e coinciso con momenti particolari della squadra (le precarie condizioni di salute di diversi elementi, a Macerata; i carichi di lavoro accumulati nei giorni precedenti, in occasione del confronto con Mondovì) e soprattutto come, dagli scivoloni, le SuperGirls si siano sempre riprese con reazioni veementi, come accaduto anche dopo il 3-0 del "PalaMarignano" contro San Giovanni, nella vittoriosa gara interna con Macerata. Domenica non si potrà sbagliare; al "PalaRescifina" arriveranno le pink panters con cui Messina può contare, in stagione, su un bilancio positivo in termini di punti maturati nei confronti diretti (4 per Messina, 2 per Talmassons), mentre assoluta parità per quanto riguarda i successi (in Regular Season, al "PalaTeghin" vinse Talmassons al tie-break mentre, nel ritorno del "PalaRescifina, vittoria 3-1 per le siciliane). Nella scorsa stagione, due successi ed entrambi per le friulane nella fase a gironi. Ex dell'incontro: Jessica Joly (2019/2020), Marianna Maggipinto (2021/2022), Ilaria Michelini e Aurora Rossetto (2022/2023). Gara 2 prevista mercoledì 10 Aprile alle ore 20 in Friuli.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Città Di Messina, 3 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Jessica Joly a Volley Talmassons nel 2019/2020; Marianna Maggipinto a Volley Talmassons nel 2021/2022; Ilaria Michelini a Volley Talmassons nel 2022/2023; Aurora Rossetto a Volley Talmassons nel 2022/2023



Fabrizio Costantino (Presidente Città Di Messina)- « Ci siamo. Ci abbiamo lavorato per un'intera stagione; queste sono le partite che tutti vorrebbero giocarsi. Ci teniamo a fare bella figura ma anche a raggiungere la finale. Non me lo aspettavo e faccio i complimenti alla squadra e allo staff tecnico che hanno gestito in modo egregio questa stagione. Un risultato insperato che la società avrebbe voluto costruire nell'arco di un triennio. Ci siamo arrivati già da subito e questo vuol dire che abbiamo lavorato bene. Continuiamo per il nostro percorso. Certamente ci aspettiamo tanti tifosi vicini e che vengano a veder giocare la squadra. Abbiamo riscontri in crescita e questo è un buon risultato. L'Amministrazione comunale e sponsor ci sono stati molto vicini, ma c'è anche tanta gente che, settimana dopo settimana, si accosta sempre di più. Forse il "PalaRescifina" è talmente grande che non si nota ma, pian piano, si sta allargando la presenza sugli spalti. Questo fa parte del percorso di crescita di Akademia Sant'Anna e siamo orgogliosi di ciò che stiamo raccogliendo ».

Alessia Populini (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo carichissime e orgogliose di essere arrivate fino a qui. Era un obiettivo che ci eravamo posti ma sapevamo quanto difficile potesse essere. Siamo arrivate qui con un percorso di crescita, in Pool Promozione siamo sempre andati a punti pur perdendo qualche gara. E’ una cosa molto positiva e significa che stiamo ancora crescendo. Ora entrerà in gioco anche un altro aspetto che è quello di saper giocare questo tipo di partite. Sono sicura che la nostra voglia di fare bene ci porterà a dare il massimo, poi il campo darà il proprio verdetto. Nei playoff sono partite a sé, si cancella tutto ciò che c’è stato prima e tutto ciò che ci sarà. Sono momenti a sé, che è giusto che ognuno di noi si sia guadagnata e sarà importante viverlo nel migliore dei modi perché sono esperienze che fanno crescere sia nell’anno sia nella carriera di un giocatore ».

POOL SALVEZZA-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Sarà una domenica di festa al PalaCoim di Offanengo, dove alle 17 la Trasporti Pietro Bressan si congederà dal pubblico di Offanengo dopo aver conquistato prima la permanenza in categoria e poi il primato matematico della pool salvezza. Nel mirino quota 50 punti in un match di alto livello contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, seconda a quota 40 e a +1 su Lecco con le "leonesse" che proveranno a chiudere in piazza d'onore. All'andata al PalaGeorge di Montichiari finì 3-1 per le cremasche.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)



EX: Ulrike Bridi a Millenium Brescia nel 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; Giorgia Sironi a Millenium Brescia nel 2021/2022; Francesca Trevisan a Millenium Brescia nel 2022/2023



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- "Siamo arrivati all'ultimo atto di una stagione che è finita per noi nel migliore dei modi; è bello salutare questa annata con l'ultima partita casalinga davanti al nostro pubblico. Mi aspetto una gara buona dal punto di vista tecnico contro una squadra come Brescia; non penso che la ricerca a tutti i costi dei 3 punti sia il fattore principale, ma ovviamente vogliamo far bene e provare a portare a casa l'ultima vittoria. Le ragazze hanno saputo raggiungere l'obiettivo della salvezza e poi sono state brave anche a conquistare il primo posto finale della pool salvezza, uno step ulteriore che ci eravamo dati dopo aver messo in cassaforte la permanenza in categoria. Penso sia giusto festeggiare e che venga riconosciuto questo merito alla squadra e a tutto l'ambiente ».

Matilde Pinarello (Valsabbina Millenium Brescia)- « Nonostante ormai la nostra salvezza sia garantita, domenica avremo la stessa voglia di sempre di fare bene, per concludere nel miglior modo possibile la stagione. Offanengo è una squadra che ci ha già messo in difficoltà all’andata, ma siamo pronte a riscattarci, sia per noi stesse sia per chi ci ha sostenuto fin dall’inizio ».

VOLLEY HERMAEA OLBIA - VTB FCREDIL BOLOGNA-

La partita che vale una stagione è finalmente alle porte. Domenica (fischio d'inizio alle 17), l'Hermaea Olbia riceve al Geopalace la Vtb Fcredil Bologna per uno scontro diretto che può valere la permanenza nella categoria. Gli ultimi 3 successi contro Soverato, Pescara e Padova hanno permesso alle aquile tavolarine di issarsi in quarta posizione nella Pool Salvezza della Serie A2 con 33 punti. Gli stessi di Melendugno e due in più rispetto alle felsinee, che al momento sarebbero la quinta squadra a lasciare la serie cadetta dopo Pescara, Padova, Costa Volpino e Soverato. Spalle al muro, Bologna sbarcherà in Sardegna col coltello tra i denti per piazzare il sorpasso in extremis, mentre l'Hermaea vuole assolutamente vincere per chiudere il discorso salvezza di fronte ai propri sostenitori.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Hermaea Olbia)

EX: Emanuela Fiore a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2019/2020; Silvia Lotti a Hermaea Olbia nel 2016/2017



Dino Guadalupi (Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « Abbiamo lavorato in settimana focalizzandoci solo ed esclusivamente sulla partita e sulla nostra prestazione. La motivazione vien da sé e rappresenta uno stimolo ulteriore per far bene. Le ultime 3 vittorie hanno confermato la miglior continuità della squadra nella fase muro difesa e nella fase break in generale. Questo rende ci rende più equilibrati e ci permette di gestire con maggior lucidità le situazioni in attacco. Il risultato? Sarebbe un grosso errore scendere in campo per fare giusto lo stretto necessario. Dovremo cercare di ottenere il miglior risultato possibile a prescindere da tutto, giocando con il piacere di affrontare una sfida del genere. Alla fine è ciò per cui lavoriamo tutti i giorni. Bologna è una squadra esperta e piuttosto regolare nei fondamentali di seconda linea, mentre in attacco hanno saputo trovare delle soluzioni diverse che hanno permesso loro di restare in corsa per l'obiettivo salvezza. Dovremo essere bravi a leggere la gara e trovare le giuste contromisure. Ci auguriamo di vedere tanta gente sugli spalti: il fattore campo per noi è sempre stato importante. Un bel supporto potrà senz'altro rappresentare un valore aggiunto ».

Gianluca Alberti (Allenatore Vtb Fcredil Bologna)- « Ci stiamo preparando per affrontare la Volley Hermaea Olbia cercando di studiare, nel miglior modo possibile, le loro giocatrici pur sapendo che ce ne sono diverse che possono sostituire le titolari senza che la squadra perda qualità. Stiamo lavorando serenamente ma con impegno per arrivare al meglio a quest’ultima importante sfida ».



OROCASH PICCO LECCO - VOLLEY SOVERATO-

Orocash Picco Lecco affronta sul campo di casa il Soverato. Domenica alle 17 il centro sportivo Bione ospiterà l’ultima giornata di campionato. Protagoniste due formazioni dal destino già scritto: Picco salva da tre giornate e Soverato già retrocessa.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Gaia Badalamenti a Soverato nel 2021/2022; Alice Barbagallo a Soverato nel 2020/2021; Anna Caneva a Soverato nel 2019/2020; Rachele Nardelli a Soverato nel 2020/2021; Federica Piacentini a Soverato nel 2020/2021



Anna Caneva (Orocash Picco Lecco)- « Siamo arrivati all'ultima partita di un anno complicato. Siamo riuscite a trarne la parte migliore nella pool salvezza con 9 vittorie consecutive, un gran risultato. L’annata era iniziata bene con la costruzione del gruppo prima e le amichevoli. Sapevamo che il girone non era facile, ma purtroppo abbiamo vissuto delle sfortune non indifferenti. Abbiamo lavorato per uscirne cercando di non aggrapparci alla scusa della sfortuna, e nonostante gli addii e gli infortuni vari, la squadra ha reagito molto bene vincendo partite molto importanti su campi altrettanto importanti. Alla fine, la forza del gruppo è venuta fu ri e quindi sono molto contenta di questo per chiudere in bellezza una stagione sicuramente difficile. Sia le ragazze che lo staff ha lavorato per affrontare nel migliore dei modi e ci siamo riusciti ».

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

Hanno iniziato la loro avventura in serie A2 femminile Tigotà ai primi di ottobre e domenica si troveranno di fronte per concluderla in una maniera che entrambe speravano di poter evitare, con una retrocessione che per loro è una realtà da qualche settimana. Pallavolo C.B.L. Costa Volpino e Nuvolí AltaFratte Padova si affronteranno in un match valido quindi solo per gli annali, questo però non impedirà a lombarde e venete di scendere in campo per chiudere nel migliore dei modi un’annata avara di soddisfazioni, le padrone di casa ci arriveranno dopo la sconfitta rimediata a Soverato e prima ancora dopo il bel successo in casa contro Brescia, la Nuvolí sarà reduce dal ko interno contro Olbia e sette giorni prima pure lei da una bella affermazione al quinto set sul campo di Lecce. In casa padovana il match di domenica sarà anche l’ultimo che vedrà sulla panchina delle venete l’allenatore Vincenzo Rondinelli che chiuderà proprio a Costa Volpino il suo triennio alla guida del team dei presidenti Rizzo e Bezzegato.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno



Luciano Cominetti ( Allenatore Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica siamo all'ultima di campionato. Padova in casa loro ha affrontato la gara con molta determinazione ed ha avuto la meglio. Pur non essendoci in palio ormai più nulla, che possa cambiare la situazione, mi auguro che le ragazze riescano a trovare la giusta motivazione per congedarsi dal nostro pubblico con una una prestazione di livello, come dimostrato contro Millenium ».



Ilaria Fanelli (Nuvolì Altafratte Padova)- « Non siamo riuscite a terminare in bellezza in casa e sono certa che proveremo a farlo in trasferta. E’ la nostra ultima possibilità per lasciare nel migliore dei modi questa categoria. Far bene domenica è un modo per ringraziare tutta la società e lo staff, compreso il nostro coach che sarà all’ultima panchina in AltaFratte. Di una cosa sono sicura: tutte noi vorremo uscire dal campo a testa alta, consapevoli di tutto il lavoro svolto in questi mesi ».



NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

Match decisivo per la Narconon Volley Melendugno a cui basterà fare un punto contro il Sirdeco Volley Pescara per conquistare la salvezza. Davanti al pubblico amico le salentine proveranno a conquistare la vittoria per festeggiare insieme ai propri sostenitori, che le hanno sempre accompagnate in questa stagione, la salvezza e la permanenza in A2. Il Sirdeco, nonostante la posizione in classifica, non è da sottovalutare. Sicuramente darà filo da torcere alla salentine per chiudere la loro stagione al meglio.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno

Ilaria Maruotti (Narconon Volley Melendugno)- « Domenica sarà una partita insidiosa. In prima linea ci sarà l’aspetto emotivo da dover gestire, visto che sarà l’ultima partita della stagione, in casa con il nostro pubblico, sperando che sia numeroso, e che con la vittoria ci farebbe arrivare alla tanto attesa salvezza. Quindi dovremo essere brave ad essere ciniche, a dare subito il nostro ritmo e mantenerlo fino a fine gara ».



PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DI SEMIFINALI PLAYOFF-



Sabato 6 aprile 2024, ore 17.00



Futura Busto Arsizio - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Pristerà, Pasin



Domenica 7 aprile 2024, ore 17.00



Città Di Messina - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Gaetano, Palumbo

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO POOL SALVEZZA-

Domenica 7 aprile 2024, ore 17.00



Narconon Volley Melendugno - Sirdeco Volley Pescara Arbitri: Stancati

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Bonomo, Sumeraro

Orocash Picco Lecco - Volley Soverato Arbitri: Marani, Magnino

Volley Hermaea Olbia - Vtb Fcredil Bologna Arbitri: Grossi, Pescatore Luca

Trasporti Bressan Offanengo - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Pazzaglini, Viterbo



LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 47, Valsabbina Millenium Brescia 40, Orocash Picco Lecco 39, Volley Hermaea Olbia 33, Narconon Volley Melendugno 33, Vtb Fcredil Bologna 31, Volley Soverato 24, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 23, Nuvolì Altafratte Padova 19, Sirdeco Volley Pescara 1.