Messina-Talmassons, Gara 3 deciderà chi sfiderà la Futura in finale

MESSINA -Si deciderà sul taraflex del "PalaRescifina" l'esito delle Semifinali Play-Off . Ancora una volta, match ad alta intensità per i caldi supporters messinesi che, domenica pomeriggio con inizio alle ore 17.00, potranno assistere all’atto conclusivo della serie tra Akademia Città Di Messina e Cda Volley Talmassons Fvg. Il confronto decreterà chi andrà a giocarsi la batteria di Finalissime per la A1 contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Quest'ultima ha superato, nelle altre Semifinali, la Cbf Balducci Hr Macerata; sono bastati due match alle cocche di coach Beltrami per aver ragione delle marchigiane e, pertanto nel weekend, sarà solo spettatrice - ma ovviamente interessata - del confronto in riva allo stretto. Dopo il successo in rimonta della scorsa domenica da parte delle friulane, la vittoria di Akademia Città Di Messina, nel match serale di mercoledì a Latisana, ha riequilibrato le sorti della contesa.

Il fattore campo non ha avuto finora un ruolo determinante nella Serie, un elemento che non può che aggiungere tensione e incertezza verso uno scontro fin qui equilibratissimo. Da un lato le bomber di

Talmassons Hardeman e Populini, sorrette da capitan Negretti in difesa, dall’altro Payne, Battista e la profondità di un roster che ha giocato un ruolo fondamentale in Gara 2 con gli ingressi di Catania (prima MVP siciliana della squadra in Serie A) e Rossetto. Una partita che si preannuncia combattutissima e che non potrà che far felici i tanti appassionati della categoria cadetta.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Città Di Messina, 4 successi Cda Volley Talmassons Fvg)



EX: Jessica Joly a Volley Talmassons nel 2019/2020; Marianna Maggipinto a Volley Talmassons nel 2021/2022; Ilaria Michelini a Volley Talmassons nel 2022/2023; Aurora Rossetto a Volley Talmassons nel 2022/2023





Fabrizio Costantino (Presidente Città Di Messina)- « Sarà una gara importante per noi e per tutto il territorio di Messina. Dopo pochissimi anni di vita della nostra società, ci andremo a giocare la possibilità di disputare le Finali per la A1. Un evento incredibile che ci riempie di orgoglio, emozione e che non può passare inosservato. Ci aspettiamo un degna cornice di pubblico, anche per condividere la gioia di questi momenti con la nostra gente. Akademia Messina aspetta i messinesi ».



Chidera Eze Blessing (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Domenica sarà sicuramente un’altra battaglia e noi la affronteremo con la stessa mentalità di sempre, cercando di giocare al meglio la nostra miglior pallavolo! Sappiamo che il palazzetto è ostico e che Messina ha una tifoseria importante ma questo sarà sicuramente motivo di grinta perché siamo consapevoli di quello che c’è in palio ».

GARA 3 SEMIFINALE PLAY OFF PROMOZIONE-

Domenica 14 aprile 2024, ore 17.00

Città Di Messina - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Grossi, Grassia