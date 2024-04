Pallavolo Femminile: parte la sfida Futura-Talmassons che porta in A1

CASTELLANZA (VARESE)- Ci siamo, anche il campionato di A2 Femminile entra nel rettilineo finale che porterà Futura Giovani Busto Arsizio e CDA Talmassons contendersi la seconda promozione in A1 dove è già approdata la Bartoccini Perugia che ha vinto la Pool Promozione. Domani alle 17.00 al Pala Borsani di Castellanza si gioca Gara 1 della serie, al meglio delle tre partite. Si proseguirà poi con Gara 2 giovedì 25 aprile alle ore 18 al Palazzetto di Latisana e, in caso di pareggio, la Serie si concluderà nuovamente in terra bustocca domenica 28 aprile alle ore 21.

Dopo aver estromesso rispettivamente Macerata e Messina, le formazioni di coach Beltrami e coach Barbieri si affronteranno per l’ultimo posto che consente la promozione in Serie A1. Due squadre molto diverse, entrambe con un successo casalingo negli incontri stagionali che non consente particolari previsioni sull’andamento della Finale. Il 6+1 titolare delle cocche è sicuramente più navigato, con diverse esperienze più o meno importanti nella massima categoria, dalla regista Monza a Zanette e Bonvicini, fino alle centrali Furlan e Rebora e alla schiacciatrice Cvetnic, accompagnata nelle ultime settimane da Pomili dopo l’infortunio di Conceicao. Decisamente più giovane lo schieramento delle friulane che, tolte le due punte di diamante rappresentate dalla schiacciatrice USA Hardeman (1995) e dal libero Negretti (1999), è composto interamente da giocatrici under 2000: l’ex Novara Populini, il trio di azzurre argento agli ultimi Mondiali Under 21 Eze, Eckl e Costantini, classe 2003, e la giovanissima Piomboni (2005).

Un confronto che, viste le prestazioni recenti, non solo si prospetta combattuto e avvincente, ma anche imprevedibile: le due squadre, in modi diversi, hanno stupito le rispettive avversarie, risultando illeggibili e capaci di superare, sin qui, ogni ostacolo. Saranno l’esperienza e il cinismo di Busto Arsizio ad avere la meglio o l’entusiasmo e la freschezza di Talmassons?

PRECEDENTI: 7 (2 successi Futura Busto Arsizio, 5 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Lana Silva Conceicao a Volley Talmassons nel 2021/2022



Sofia Rebora (Futura Busto Arsizio)- « Finalmente ci siamo, è arrivato il momento decisivo per cui abbiamo lavorato duramente tutto l’anno. Siamo davvero molto contente di essere qui a giocarci questa finale soprattutto per come ci siamo arrivate. Nelle ultime gare abbiamo espresso un’ottima pallavolo e ritrovato un po' di fiducia in noi stesse che avevamo perso in precedenza. Ci stiamo divertendo tanto nel lavoro quotidiano e questa è una cosa fondamentale. Affronteremo una squadra senza dubbio tosta che ha nei centrali ed in Hardeman i suoi punti di riferimento principali sul fronte offensivo. E’, inoltre, un team che difende molto per cui dovremo avere molta pazienza quando la palla non andrà subito a terra. Mi aspetto una gara lunga e combattuta. Abbiamo il vantaggio del fattore campo e dobbiamo provare a sfruttarlo subito a partire da gara-1, anche se alla fine dei conti vincerà chi giocherà meglio. Arriviamo carichissime a questa sfida e spero di vedere il PalaBorsani super pieno come non lo abbiamo mai visto prima perché ci servirà anche tutto il calore e la spinta del pubblico ».

Leah Hardeman (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo pronte e concentrate. Abbiamo lavorato per questa sfida tutta la stagione. Sappiamo i nostri punti di forza e come gruppo siamo pronte a dare il 100%. Non giochiamo solo per noi come atlete ma per l’intera società della CDA Talmassons e per i suoi tifosi. Hanno lavorato duramente per 30 anni, ora meritano la A1 e io credo in questa squadra ».

Gara 1 di finale Playoff Serie A2-



Sabato 20 aprile 2024, ore 17.00



Futura Busto Arsizio - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Mesiano, Ciaccio