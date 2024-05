Sitting Volley: Nazionale di Amauri Ribeiro alla Golden Nations League

SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI (SLOVENIA)- La nazionale femminile di sitting volley, campione d'Europa , è in viaggio versoSavinjski Dolini, in Slovenia dove, da venerdì 3 a domenica 5 maggio, giocherà la Golden Nations League 2024, manifestazione che nella scorsa edizione vide le azzurre conquistar il successo battendo in finale 3-0. l’Ucraina.

La competizione sarà anche un probante test in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 in programma dal 28 agosto all’8 settembre.

Alla Golden Nations League oltre all’Italia prenderanno parte le nazionali di Germania, Ucraina, Ungheria, Polonia e Slovenia. Venerdì alle ore 11.15, le azzurre faranno il proprio esordio nella manifestazione affrontando l’Ungheria. Nel pomeriggio, invece, Bosio e compagne scenderanno nuovamente in campo alle ore 15.45 per giocare la seconda gara contro la Germania. Nella giornata di sabato l’Italia affronterà alle ore 9 la Polonia, per poi scendere in campo contro l’Ucraina alle ore 18.

Domenica, invece, l’Italia sarà chiamata alle ore 14 per affrontare le padrone di casa della Slovenia nell’ultimo match della manifestazione.

L'elenco delle convocate per la Golden Nations League Femminile-

Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa SSD); Flavia Barigelli (ASD Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa San Giovanni); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon (Giocoparma ASD); Alessandra Moggio (ANCIS Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena).

Lo Staff-

Amauri Ribeiro (allenatore), Massimo Beretta (assistente allenatore), Emanuela Longa (medico), Mattia Pastorelli (fisioterapista), Andrea Radogna (preparatore fisico), Lorenzo Librio (scoutman), Elva De Sanctis (Team Manager).

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE-



3/5: Germania-Ucraina (ore 9); Italia-Ungheria (ore 11.15); Polonia-Slovenia (ore 13.30); Germania-Italia (ore 15.45); Polonia-Ucraina (ore 18); Slovenia-Ungheria (ore 20.15)



4/5: Italia-Polonia; Ungheria-Germania (ore 11.15); Ucraina-Slovenia (ore 13.30); Polonia-Ungheria (ore 15.45); Ucraina-Italia (ore 18); Slovenia-Germania (ore 20.15)



5/5: Germania-Polonia (ore 9); Ungheria-Ucraina (ore 11.30); Italia-Slovenia (ore 14)