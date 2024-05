Volley Mercato: Aurora Pistolesi da Bergamo a Brescia

LA CARRIERA-

Toscana, classe 1999, cresce nel settore giovanile della Scuola Pallavolo Anderlini. Nel 2017, esordisce nella massima serie, vestendo la maglia della Liu Jo Modena. E' la stagione 2018/2019, quando difende i colori di Baronissi, per la sua prima avventura in Serie A2. Prosegue in questa categoria, infatti, anche alla Futura Giovani Busto Arsizio (2019/2020), alla Sigel Marsala (dove rimane due anni, dal 2020 al 2022) e alla Bsc Materials Sassuolo. In queste due ultime esperienze, gioca insieme all'amica Chiara Scacchetti, che ritroverà ancora quest'anno, in Millenium. Conclusa l'esperienza in terra emiliana, avviene il salto in Serie A1: nella stagione appena trascorsa, infatti, ad ingaggiarla è stata Volley Bergamo 1991. Adesso, Aurora è pronta a una nuova esperienza nella "Capitale sorella", Brescia.