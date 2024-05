Starting Six: l'Italia in VNL con vista Parigi 2024

ROMA- Nella puntata al femminile di Starting Six Eleonora D’Alessandro presenta l’atteso esordio dell’Italia nella Volleyball Nations League che quest’anno acquisisce ancora più importanza rispetto al passato visto che la fase a gironi assegnerà punti per il ranking che stabiliranno le ultime cinque formazioni che potranno partecipare al torneo olimpico. La nazionale di Velasco attualmente occupa la quinta posizione ma davanti ha squadre già qualificate quindi parte da una posizione di relativa tranquillità ma non c’è da distrarsi. Il vernissage per le azzurre la sfida con la Polonia all’ Antalya Sports Hall dove solo qualche giorno fa Conegliano ha conquistato la Champions League. A seguire le sfide alla Germania, alla Bulgaria e alla Turchia campione d’Europa in carica. Dal gruppo di questa prima week mancheranno le giocatrici di Conegliano e Milano che hanno giocato la finale di Champions.