Volley Mercato: Cremona si assicura la giovane Sara Bellia

LA CARRIERA-

Nata a Treviso il 9 marzo 2004 e cresciuta a Cappella di Scorzè, in provincia di Venezia, si trasferisce a Roma a 14 anni per giocare col Volleyrò Casal dei Pazzi. Sara ha frequentato l’Istituto tecnico di Finanza e Marketing e al momento studia Gestione d’impresa tramite l’università “Mercatorum”. Oltre alla pallavolo, Sara adora viaggiare e visitare nuovi posti, oltre ad essere appassionata anche ad altri sport come il tennis, la pallacanestro e il nuoto.

Le parole di Sara Bellia-

« Se penso alle mie esperienze passate, sicuramente la vittoria delle finali nazionali under 17 e la prima convocazione in nazionale sono stati tra i momenti più belli che abbia vissuto. Per quanto riguarda i premi individuali, ricordo benissimo quello delle mie prime finali nazionali under 14 come mvp. La stagione più bella invece è stata quella appena terminata con Montecchio, perché venivo da due anni di stop a causa degli infortuni (due cadute nel giro di cinque mesi al crociato anteriore del ginocchio sinistro, ndr) e quindi non mi aspettavo un anno così ».

Sara ha totalizzato 419 punti, ripartiti in 347 attacchi, 46 aces e 26 muri in 28 giornate, bottino che l’ha consacrata seconda nella classifica generale delle schiacciatrici di A2.

« Ho scelto di venire a Cremona perché so che è una società seria e che sta costruendo un bel progetto che punta a fare bene. Gli obiettivi sono quelli di entrare in Pool promozione e giocarsi il posto per la coppa Italia, poi si vedrà perché sarà un campionato tosto e affronteremo squadre altrettanto preparate ».

La nuova schiacciatrice gialloblù vestirà la maglia numero 14.

« Colgo occasione per salutare tutti i nostri tifosi, ci vedremo presto al palazzetto! ».