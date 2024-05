Volley Mercato: Margherita Brandi giocherà a Costa Volpino

LA CARRIERA-

Nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo, Margherita Brandi è cresciuta nel vivaio della Volley Arno Montevarchi. Con le rossoblù giunge ad uno storico quarto posto alle finali nazionali e vince il trofeo delle province con la rappresentativa di Arezzo. L’anno successivo veste la maglia della selezione Toscana che chiude al quarto posto il Trofeo delle Regioni. Nell’annata 2018/2019 approda all’Imoco Volley San Donà dove disputa il campionato femminile di serie B1. Nella medesima stagione, Margherita è inserita anche nella rosa della prima squadra in serie A1 con l’Imoco Volley Conegliano. Dal 2020/2021 la centrale toscana veste per tre stagioni la maglia dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, nel campionato di A2, mentre nella stagione 2023/2024 veste la maglia del Millenium Brescia.

Le parole di Margherita Brandi-

« Sono contenta di far parte di questo progetto, ho conosciuto la maggior parte dello staff e della società, mi sembrano persone molto determinate e ambiziose, proprio come me. Per quanto riguarda il roster , è molto competitivo, con persone di esperienza , spero di crescere ed imparare il più possibile , per dare il mio contributo nel raggiungere gli obbiettivi prefissati. Saluto tutti i tifosi che non vedo l’ora di conoscere dal vivo ».