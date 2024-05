Volley Mercato: Cremona riporta in A2 Vera Bondarenko

CREMONA- Vera Bondarenko torna a giocare in A2, dopo l'esperienza del 2021/2022 a Sassuolo. L'atleta nata in Polonia ma di nazionalità ucraina, è stata scelta per rinforzare il roster dell'Esperia Cremona. Banda classe 2002 e cresciuta grazie alle esperienze con Anderlini Modena (B2), San Donà e Acqui Terme in B1. È in arrivo dalla stagione in maglia Castellana Grotte (girone E di serie B1), terminata col raggiungimento della permanenza in categoria.