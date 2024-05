Effetto Velasco: l’Italvolley è più squadra

Effetto Velasco. È bastata una settimana di Volley nations League al ct argentino per dare un’impronta personale al gruppo delle azzurre. Si è toccato con mano nel match di sabato contro la Turchia, quando le giocatrici italiane hanno reagito come squadra e, imboccando questa strada, hanno mandato in crisi le certezze delle turche, prime al mondo nel ranking. Il cambio di passo è stato notevole rispetto all’esordio contro la Polonia, in cui la squadra perse la bussola dopo aver subito la rimonta nel 1º set. Contro la Turchia non è successo e dal 2º set è iniziata la corsa travolgente delle azzurre. Un risultato ancora più importante perché ottenuto senza le big (Egonu, Orro, Sylla, Pietrini, Fahr, Lubian, De Gennaro) e che blinda ancora di più il ranking per ottenere il pass per Parigi. In realtà la classifica delle azzurre ha sempre fatto sperare bene e ci sarebbe voluto un terremoto per far saltare il banco. Se le azzurre avessero perso con la Germania e la Bulgaria forse qualcosa si sarebbe rotto. Non è stato così e la vittoria con la Turchia ha fatto da volano alla convinzione di tutte. Nella corsa per raggiungere Parigi l’Italia è tornata ad essere in 1ª posizione davanti alla Cina e al Giappone. È probabile che la 2ª settimana, che si disputerà a Macao, certifichi il pass per le italiane. La squadra che sta mettendo in mostra la migliore progressione è il Canada di Alexa Gray, canadese con trascorsi italiani a Busto e Conegliano, che però ha un distacco di sessanta punti in classifica.