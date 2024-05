Volley Mercato: Costa Volpino riporta in Italia Valentina Zago

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Valentina Zago torna in Italia, giocherà nelle file di Costa Volpino. La trentaquattrenne padovana, che aveva lasciato Trento a metà della scorsa stagione per andare a giocare in Turchia dove ha portato nella massima serie l’Aras Kargo, ha accettato le proposte del club lombardo del quale sarà la principale bocca da fuoco.

LA CARRIERA-

Valentina giunge in Val Camonica dopo aver militato in serie A per più di vent’anni. Nel curriculum la padovana conta quattro anni di militanza a Casalmaggiore (2011-2015), inframezzati dall’esperienza a Le Cannet dal gennaio 2015 fino a fine stagione, in cui conquista la Coppa di Francia. Seguono poi le annate a Monza, Scandicci, il ritorno a Casalmaggiore e poi ancora Scandicci, prima del quadriennio in Piemonte con la maglia di Pinerolo (2019-2023). Nella scorsa stagione Valentina ha vestito la maglia della Itas Trentino per poi approdare in Turchia a metà anno. Parallelamente alla carriera indoor, Valentina può vantare nel proprio palmares due vittorie del campionato Sand Volley 4×4, una Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane ed un All Star Game, sempre nel Sand Volley 4×4.

Le parole di Valentina Zago-

« Ci sono tutte le premesse per fare un ottimo campionato. La Società è seria e ambiziosa e sta costruendo una squadra con un mix di atlete giovani, affiancate da altre di maggiore esperienza. Questo ci darà la possibilità di poter affrontare tutte le avversarie a viso aperto. A livello personale spero di riuscire a dare il meglio per poter dimostrare tutto quello che ho fatto in questi anni e per aiutare la squadra a vincere e a raggiungere i suoi traguardi ».