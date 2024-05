Volley Mercato: Melendugno porta Alice Tanase nel Salento

MELENDUGNO (LECCE) - Colpo importante in entrata per il Narconon Melendugno in vista del prossimo campionato di A2. Il DS Ds Francesco Melegari ha convinto la ventiquattrenne schiacciatrice milanese Alice Tanase che lo scorso anno ha giocato in serie A1 nelle file di Cuneo. Si tratta di un vero e proprio valore aggiunto per il campionato cadetto per le sue riconosciute qualità tecniche e caratteriali che da sempre l’hanno contraddistinta come uno dei profili più interessanti a livello nazionale.

LA CARRIERA-

Nonostante la giovane età vanta un curriculum da veterana. Alice, si mette in luce nel settore giovanile della Pro Patria Milano e poi all’Amatori Atletica Orago. Nel 2014 il passaggio al Volleyrò Casal de’ Pazzi di Roma, dove vince due scudetti consecutivi (Under 16 ed Under 18). Con la maglia azzurra, conquista la medaglia d’argento agli Europei Under 18, un oro ai Campionati europei Under 19 e un argento ai mondiali Under 20 in Messico. Nella stagione 2018/2019 a soli 18 anni il debutto in Serie A2 con la maglia di Soverato. Nelle stagioni successive si è messa in luce a Mondovì, Brescia e Montecchio. L’ultima stagione ha segnato il suo debutto in Serie A1 con Cuneo dimostrando tutto il suo talento ogni qualvolta è stata chiamata in causa.