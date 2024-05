Volley Mercato: Ferrario è il nuovo libero di Melendugno

È Federica Ferrario il nuovo libero del Nanconon Melendugno.

L’arrivo di Federica a Melendugno è fortemente voluto da uno staff che ha giá avuto modo di allenarla nei 3 anni a Soverato e che da sempre apprezza le sue doti tecniche e caratteriali.

LA CARRIERA-

Federica di gavetta ne ha fatta tanta sin dai tempi del giovanile. Dapprima a Laveno, poi Vergiate, Cislago, Monza e infine Novara; in maglia Igor viene premiata come miglior libero delle finali nazionali Crai 2018.

Nel “mondo delle grandi” approda nel 2019 a Vallefoglia in Serie B1 e per le tre stagioni successive a Soverato in A2.

L'ultima stagione l'ha vista protagonista in Serie A1 a Cuneo. Abituata da sempre a far esaltare il pubblico con le sue spettacolari difese, negli ultimi anni il suo rendimento in ricezione è arrivato ai massimi livelli. Siamo sicuri che il suo entusiasmo e la sua voglia di fare saranno il motore trainante della seconda linea della Narconon.