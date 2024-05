Volley Mercato: Offanengo chiude il reparto delle centrali con Campagnolo

LA CARRIERA-

Nata il 13 giugno 2003 a Cittadella (Padova) -anche località di origine – e alta 1 metro e 87 centimetri, è reduce dai play off di B1 con Volano, mentre andando a ritroso aveva vestito le maglie di Talmassons in A2 (semifinale play off nella stagione 2022/2023) e di Trescore in B1 (2021-2022). Il percorso giovanile, invece, l’aveva vista approdare nell’ultimo anno di under 16 all’Imoco prima di affrontare l’under 18 alla UYBA Busto Arsizio, dove nell’annata 2020/2021 ha disputato under 19, B2 e venendo a contatto anche con la prima squadra in A1. Tra le due realtà, ha sfiorato le medaglie tricolori di categoria.

Le parole di Benedetta Campagnolo-

« Offanengo è una realtà che da quando è in A2 ha sempre fatto bene, migliorandosi, inoltre è una società che investe sulle giovani. Il percorso di crescita e come si lavora mi hanno spinto a pensare potesse essere una tappa adatta per il mio miglioramento. Il mio fondamentale preferito è l’attacco, ho lavorato bene anche a muro ma mi piacerebbe stabilizzarlo insieme alla battuta ».

Le parole del direttore generale Stefano Condina-

« Benedetta è una ragazza che abbiamo incontrato in B1 a Trescore, una centrale dotata di fisicità e che predilige l’attacco. Ha maturato diverse esperienze giovanili e un anno in serie A a Talmassons (dove in reparto era con Anna Caneva, altra neo-neroverde, ndc) dove però ha trovato poco spazio. Quest’anno si è rilanciata disputando un ottimo campionato in B1 a Volano raggiungendo i play off. Sono sicuro che farà un ulteriore crescita con coach Bolzoni e tornerà utile al nostro progetto sportivo. Benvenuta in neroverde ».