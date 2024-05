Volley Mercato: Valentina Brandi giocherà nella Futura

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Rinforzo imporante in cabina di regia per la Futura Giovani Busto Arsizio che ha ingaggiato Valentina Brandi , giovanissima palleggiatrice milanese reduce dalla stagione all'Albese. Sarà lei l'alter ego di Sofia Monza. Sei le maglie del roster bustocco 2024/25 che hanno già trovato una proprietaria: le confermate Sofia Rebora (centrale) e Sofia Monza (palleggiatrice); i nuovi arrivi Giada Cecchetto (libero), Chiara Landucci (centrale), Fatim Kone (centrale) e Valentina Brandi (palleggiatrice).

LA CARRIERA-

Alzatrice proveniente dalla Tecnoteam Albese che, nonostante i soli vent’anni compiuti da poco, vanta un curriculum di tutto rispetto e un percorso giovanile nei migliori e più blasonati club del panorama nazionale. Volleyrò, Orago e Igor Novara sono infatti le tappe compiute da Valentina, che proprio con la maglia della società romana ha vinto uno scudetto Under 14 nel 2018.

Classe 2004 che frequenta la facoltà di Comunicazione, Media e Pubblicità allo IULM di Milano, respira aria di sport sin dalla nascita grazie a papà Alberto, noto giornalista e conduttore televisivo, alla mamma Marina ex giocatrice, e alle sorelle maggiori Ludovica e Benedetta, a loro volta pallavoliste. Per Valentina quella con la maglia biancorossa delle Cocche sarà la terza stagione nel campionato di A2 dopo quelle con Messina e Albese; un upgrade importante in un gruppo dove potrà dimostrare tutte le sue qualità e mettersi alla prova in una società che punta alla promozione.

Le parole di Valentina Brandi-



« Tutti mi hanno sempre parlato benissimo della società e dell’ambiente. Anche quando ho giocato contro Futura questa stagione ho percepito un clima caloroso dal punto di vista del tifo; poi sono cresciuta abbastanza vicino a Busto Arsizio e da piccola era una squadra che andavo a vedere al palazzetto. Quando è arrivata la proposta, ho parlato con staff e dirigenza e ho avuto la conferma che questa era la scelta migliore per me.Quello di Messina è stato il primo campionato in A2 e così lontano da casa. È stato difficile ma al tempo stesso un’esperienza fondamentale per la mia crescita sia come persona che come atleta. Abbiamo raggiunto una salvezza quasi impensabile e i ricordi sono positivi. Albese ha invece rappresentato la scelta di riavvicinarmi a casa e all’università. Ho trovato una squadra forte che ha fatto forse anche più di quelle che erano le aspettative. Mi è mancato un po’ il campo ma avevo davanti palleggiatrici più esperte di me dalle quali ho imparato molto ».