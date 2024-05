Volley Mercato: Mondovì mette al centro Greta Catania

LA CARRIERA-

Appena ventenne, la nuova pumina (188 cm) può già vantare numerose esperienze di altissima qualità. A 13 anni si trasferisce nel Lazio, dove cresce nel settore giovanile di Volleyrò e dove vince due titoli nazionali. A 17 anni torna nella sua Sicilia per vestire la maglia di Catania in Serie A2 e successivamente quella di Messina. Ad agosto attraverserà l’Italia, per raggiungere la corte di coach Claudio Basso.

Le parole di Greta Catania-

« Passerò dal mare alla montagna, non mi spaventa la distanza, sono abituata fin da piccolina a vivere fuori casa. Inoltre mi hanno parlato benissimo di Mondovì, sia come città che come pubblico. Sono curiosa di scoprire anche il territorio, mi sono già un po’ informata su cosa c’è da vedere e spero di avere la possibilità di visitare luoghi interessanti.” - commenta entusiasta Greta Catania -“Dalla prossima stagione mi aspetto di crescere tecnicamente, sono ancora giovane, desidero imparare più che posso dalle mie compagne. Voglio disputare un bel campionato, allacciando anche nuovi rapporti umani. Le mie aspettative sono assolutamente positive, non vedo l’ora di iniziare, perché sto fremendo! ».

Quali sono i programmi estivi della centrale?

« Sicuramente giocherò a beach volley qui a Catania, dove ci sono spiagge attrezzate in cui molti atleti vengono a divertirsi off season, poi andrò a trovare mia sorella negli Stati Uniti »

Immancabile un commento sugli Ultras Puma:

« Non vedo l’ora di conoscerli! Me li ricordo a Messina al seguito della squadra, nell’ultima giornata della Pool Promozione, con tamburi e megafoni: è stato pazzesco. Hanno fatto un viaggio lunghissimo per stare vicino alle ragazze, sono davvero appassionati! Sapere che c’è un pubblico così caloroso che ci sostiene e che apprezza quello che facciamo è bellissimo! ».