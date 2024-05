Volley Mercato: la Omag punta sul talento Victoria Sassolini

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-Victoria Sassolini giovane talento, scuola Novara, che nell'ultima stagione ha esordito in A2 con eccellenti risultati nella Trasporti Pesanti Offanengo, è una nuova giocatrice della Omag San Giovanni in Marignano. La giocatrice toscana è pronta a stupire sotto l'esperta guida di Massimo Bellano.