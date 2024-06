Volley Mercato: Ravarini, alla Omag, sarà la seconda opposta

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Una diciannovenne di grandi prospettive sarà la vice di Serena Ortolani nel ruolo di opposto della Omag San Giovanni in Marignano. Alexandra Ravarini è una nuova giocatrice del club romagnolo. Proviene dal “Volley Garlasco 2001”, nel campionato di Serie B1, raggiungendo con la sua squadra la finale dei Playoff. Ravarini ha iniziato a giocare pallavolo all’età 8 anni nel Basiglio Volley. Nel 2019, ha partecipato alle Kinderiadi con la selezione di Milano-Monza-Lecco, vincendo il torneo e dimostrando tanta grinta e talento. Nella stagione 2019-2020 Alexandra è passata al Visette dove ha giocato tre campionati: eccellenza under 16 e under 18, serie C e B1. Nel campionato 22-23, nella collaborazione Visette-Busnago, ha disputato la serie B1 e l’under 18, continuando a crescere e a perfezionarsi come opposto. Dunque, un’ulteriore iniezione di grinta ed energia per la OMAG-MT.