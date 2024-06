Sitting Volley: World Super Six con l'Italia protagonista

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (FRANCIA)- L'Italia sarà protagonista da domani a Vandœuvre-lès-Nancy (Francia) nel World Super Six, evento internazionale organizzato dal World Para Volley e che vedrà la partecipazione delle migliori sei formazioni del Mondo. Oltre alle azzurre campionesse d’Europa in carica, saranno infatti presenti il Canada, prima squadra al mondo, il Brasile, vincitrice nell’ultima rassegna iridata (Sarajevo 2022), gli Stati Uniti, team due volte campione olimpico in carica (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021), la Cina, importante formazione che vanta un titolo paralimpico in più rispetto alla Seleção (Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012) e la Francia, in qualità di Paese ospitante.