Volley Mercato: Nanami Seki arriva a Conegliano dal Giappone

LA CARRIERA-

Nanami Seki inizia con il volley nei tornei scolastici giocando per la Chiba Kenritsu Kashiwai. Nella stagione 2018-19 il grande salto nella carriera professionistica, ingaggiata dalle Toray Arrows, ed è già protagonista nella massima serie raggiungendo la finale per il titolo giapponese, ottenendo subito grandi riconoscimenti individuali come il premio di miglior esordiente del campionato e l'inserimento nel sestetto ideale del torneo. Inoltre con le Arrows conquista la vittoria nel prestigioso Torneo Kurowashiki e nel corso delle sue sei stagioni in maglia Toray diventa un idolo per i tifosi del Sol Levante.

Con la nazionale del Giappone si mette in luce già a livello giovanile, vince con l'Under 19 la medaglia d'oro al campionato asiatico e oceaniano nel 2016, quindi fa il suo esordio in nazionale maggiore nel 2019, conquistando la medaglia d'argento al Montreux Volley Masters, dove viene premiata come miglior palleggiatrice. Nello stesso anno con la Nazionale è d'oro al campionato asiatico e oceaniano. Nel 2023 è medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo. Attualmente è nel gruppo della nazionale giapponese che sta disputando le finali della VNL (domani i quarti di finale con la Cina a Bangkok in Thailandia) e ha nel mirino la rassegna olimpica di Parigi.