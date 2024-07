Volley Mercato: il talento salentino Aurora D’Onofrio a Melendugno

MELENDUGNO (LECCE)- Il talento della giovane salentina Aurora D'Onofrio potrà esplodere a due passi da casa. La diciottenne, promettentissimo libero, è stata 'promossa' in A2 dalla Narconon Volley Melendugno. La società del presidente Lugibello è convinta che sia già pronta per il grande salto. Atleta ambiziosa e dal carattere empatico, ha scelto Melendugno per continuare il suo percorso di crescita tecnica e professionale.