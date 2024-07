Volley Mercato: Polina Malik sarà l'opposta di Melendugno

MELENDUGNO (LECCE)- Il Narconon Volley Melendugno completa il suo roster, in vista del prossimo campionato di A2 Femminile, con un acquisto di grande spessore. Nel salento arriva Polina Malik, opposto dalla mano pesante che nella prima esperienza in Italia ha portato Macerata in A1 e ha poi vestito con eccellente rendimento i colori della Millenium Brescia. Polina già avuto modo di conoscere il Salento e le marine di Melendugno in occasione delle prime visite mediche ed è rimasta piacevolmente sorpresa dal calore della gente e dalla sua proverbiale accoglienza.