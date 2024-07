Stating Six: le preoccupazioni di Velasco dopo la sconfitta con la Serbia

Match&Play pone la sua attenzione sulla sconfitta nell'amichevole pre olimpica della nazionale di Velasco, sconfitta a Firenze dalla Serbia Campione del Mondo, al tie break. Le azzurre si sono fatte rimontare ma quel che preoccupa maggiormente il CT è stato l'atteggiamento delle sue ben lontano da quello battagliero dimostrato in VNL. Fra i fondamentali che andranno migliorati in vista di Parigi la ricezione, con Bosetti e Sylla decisamente imprecise e non al massimo delle loro potenzialità. Manca ancora qualche giorno all'esordio parigino ma bisognerà fare in fretta a ritrovare subito lo smalto che ci ha portato a vincere la Volleyball Nations League. Pesante la tegola che privato il CT di Alice Degradi, infortunatasi in allenamento, e costretta a rinunciare, proprio alla vigilia al sogno olimpico a lungo cullato. Convocate ale suo posto Nervini e Omoruyi fra le quali Velasco sceglierà la sostituta della schiacciatrice pavese.

Intervistato dai colleghi della Fipav il CT fa il punto della situazione alla luce del ko con la Serbia.

Beach Passion racconta del cammino di Valentina Gottardi e Marta Menegatti nel torneo di Gstaad, che si è interrotto nei quarti di finale per mano delle statunitensi Cannon/Fraft.