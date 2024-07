Starting Six: Under 18, Aguero, Degradi, beach volley in primo piano

Nella rubrica Olympic Story, prosegue l'avventuroso racconto della vita di Tai Aguero che ci parla dei suoi inizi in quel di Cuba. Nata in un paesino della provincia di Sancti Spiritus la campionessa italo cubana ha inziato a giocare molto giovane. Nelle sue parole traspare tutta l'emozione dei ricordi ed il ringraziamento sentito a chi ha fatto sbocciare le sue doti tecniche e soprattutto ai suoi genitori che le hanno insegnato ad essere umile, una dote che Tai rivendica e che continua a cotraddistinguere il suo percorso di vita.

In Match&Play l'ideale e caloroso abbraccio a Alice Degradi che ha visto sfumare il sogno olimpico proprio quando era ormai certa di essere entrata nel gruppo delle convocate di Velasco. L'infortunio in allenamento l'ha privata della grande opportunità, una delusione enorme che però non ha smontato la grinta della schiacciatrice pavese che, c'è da giurarlo, rivedremo presto in campo più forte di prima.

Riflettori anche per l'Under 18 di Michele Fanni che, dopo aver perso la semifinale al tie break contro la Bulgaria, ha saputo reagire prontamente conquistando il terzo posto superando in una interminabile e spettacolare finale la Polonia al quinto set.

Beach Passion racconta del successo nella seconda tappa del campionato italiano di beach volley della coppia Sara Breidenbach e Chiara They, che hanno conquistato la Coppa Italia superando in finale Michela Lantignotti e Giada Benazzi. Per Breidenbach è il secondo successo consecutivo, dopo quello dello scorso anno conquistato in coppia con Benazzi.