Starting Six: Loveth Omoruyi a Parigi al posto di Degradi

ROMA-Starting Six al femminile nella puntata di oggi continua a farci rivivere, in Olympic Story, la sofferta storia di Tai Aguero ripercorrendo, insieme a Consuelo Mangifesta, i dolorosi giorni dell’Olimpiade di Pechino 2008 quando la schiacciatrice, ormai diventata italiana, fu raggiunta dalla terribile notizia dell’imminente dipartita di sua mamma. Con feroce determinazione Tai ha cercato in tutti i modi di tornare a Cuba per rivederla e salutarla per l’ultima volta, implorando per avere il visto per rientrare in patria che le fu negato dalle autorità locali con feroce e crudele determinazione, facendole pagare duramente la scelta di abbandonare il proprio paese e diventare italiana. Aguero riuscì a tornare a casa, per piangere sulla tomba dell’adorata madre, solo dopo la sua scomparsa.