Starting Six: le azzurre pronte, domenica in campo con la Rep.Domenicana

ROMA- Puntata dedicata di Starting Six al volley femminile ovviamente dedicata alla nazionale di Velasco che domenica 28 luglio, alle 9.00 farà il suo esordio Olimpico, alla South Paris Arena 1, contro la Repubblica Domenicana nella prima partita della Pool C. Un esordio non certo dei più duri ma sarà bene non sottovalutare le caraibiche che certamente saranno più agguerrite e preparate della formazione che l'Italia ha nettamente battuto in VNL. Il percorso di Egonu e compagne proseguirà giovedì contro l’Olanda e domenica 4 agosto contro la Turchia nel match che emetterà i primi verdetti nel torneo. Domenica 28 esordio anche per Marta Menegatti e Valentina Gottardi nel torneo di beach volley alle 9.00, contro le spagnole Liliana e Paula.

Si inaugura in questa puntata la rubrica Chiacchierate Olimpiche che vede protagonista, intervistata da Pasquale Di Santillo e Consuelo Mangifesta, Antonella Del Core, una delle icone del volley azzurro, che ha nel suo curriculum tre Olimpiadi e tanti trofei con la nazionale: due Europei (2007 e 2009), due Coppe del Mondo (2007 e 2011), una Grand Champions Cup (2009). La schiacciatrice napoletana, fermata alla vigilia della sua quarta partecipazione ai Giochi a seguito di una presunta tachicardia, fra aneddoti e ricordi, ci presenta le possibilità delle nostre nazionali che andranno a caccia di medaglie nel torneo parigino.

In Olympic Story si conclude il viaggio di Tai Aguero, con l'epilogo della sua avventurosa storia che in Italia ha avuto il meritato lieto fine, sia dal punto di vista sportivo che umano con il coronamento del suo sogno d'amore e la nascita di due figli. Tai oggi è una donna felice e realizzata che a Carpi si dedica ai giovani pallavolisti e che spera di poter tornare ad essere protagonista, in veste di tecnico della pallavolo che conta, quella che l'ha vista protagonista in campo per tanti anni.

Match&Play accende le luci sul calendario del prossimo campionato diA1 che è stato ufficializzato dalla Lega Femminile. Il via della regular season nel weekend del 5-6 ottobre, ultima giornata sabato 1 marzo. Le migliori otto, come ormai da formula consolidata, ai play off.