Volley Mercato: Caterina Piredda torna in Sardegna, giocherà ad Olbia

OLBIA (SASSARI)- Caterina Piredda, sarda di Sassari, torna a giocare nella sua isola dopo l'esperienza in B2 a Busnago in B2. Per la promettente schiacciatrice nella prossima stagione l'opportunità di giocare in A2 nelle file dell' Hemaea Olbia.

LA CARRIERA–

Nata a Sassari il 18 giugno 2006, ma originaria di Thiesi, Piredda ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo proprio nel suo paese, militando nelle fila dello Sporting. Nel 2021 ha ricevuto le attenzioni del DT delle Nazionali giovanili Marco Mencarelli, che l’ha convocata al Centro Pavesi di Milano per uno stage di qualificazione nazionale. Successivamente si è trasferita in Puglia, a Cutrofiano, dove ha giocato per due stagioni venendo impiegata nelle formazioni Under 16, Under 18, Serie C e B2. L’ultimo campionato, infine, lo ha disputato in Lombardia, a Busnago, giocando sia in Under 18 che in B2. Ora il ritorno nell’Isola, dove avrà modo, per la prima volta, di cimentarsi in un campionato di Serie A.

Le parole di Caterina Piredda-

« La chiamata dell’Hermaea Olbia ha rappresentato una grande emozione per me. Tornare a giocare nella mia Regione è una gioia immensa. C’è qualcosa di speciale nel poter rappresentare la propria terra e sentire il supporto dei tifosi locali. È un grande onore e una motivazione in più per fare bene. Inoltre, giocare in Serie A è sempre stato un sogno fin da quando ero bambina. Sono grata per l’opportunità di competere ai massimi livelli del campionato italiano e di poter imparare dalle mie compagne più esperte. In campo cerco di distinguermi per la mia grinta e la voglia di mettermi sempre a disposizione della squadra ».