Starting Six: Renato Arena presenta la candidatura alla Presidenza Cev

ROMA- Dal volley giocato alla vita politica della pallavolo Europea. Starting Six in questo numero dedica le proprie attenzioni alle imminenti elezioni per il rinnovo delle cariche della Cev. La Confederazione che guida e gestisce l'attività nel continente il prossimo 24 agosto sarà chiamata a Napoli a rinnovare le cariche, in vista del prossimo quadriennio Olimpico con l'elezione del nuovo presidente dell'intero consiglio. A rappresentare l'Italia in questo importante appuntamentlo Renato Arena, da anni impegnato all'interno dell'organismo nel quale attualmente occupa il ruolo di vice presidente. Il dirigente siciliano, che sarà candidato alla carica presidenziale in contrapposizione ad altri tre candidati, è stato chiamato a rispondere alle domande di Pasquale Di Santillo che hanno toccato gli argomenti che stanno più a cuore a tutto il movimento della pallavolo continentale.

Fra i temi più caldi affrontati quello di riuscire a trovare le giuste strategie per far crescere i paesi in cui la pallavolo è ancora indietro rispetto ad altre nazioni, ed in prima fila ci sono Italia, Polonia e Turchia, creando le basi per una più omogenea qualità tecnica ed organizzativa del volley europeo. Arena ha sottolineato come vadano ricercate dinamiche di intervento per la valorizzazione economico/commerciale del prodotto pallavolo e una per una migliore definizione dei ruoli all'interno delle federazioni stesse, distaccando e qualificando le figure professionali da quelle politiche, due ambiti chiamati ad interagire ma che devono, secondo il dirigente siciliano, essere ben distinti, senza commistione di ruoli.

Altro aspetto sottolineato da Arena è stato quello relativo ai diritti televisivi. La Cev sarà chiamata ad implementarli, anche attraverso l'organizzazione di grandi eventi capaci di calamitare le attenzioni del pubblico, per avere in questo modo sempre maggiori risorse da poter rinvestire per la promozione e la diffusione del volley nei paesi in cui è necessario fare proselitismo ed implementare le attività.