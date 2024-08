Starting Six: Manfredi e Fabris fra trionfi e futuro

“Sono passate poco più di 48 ore dallo splendido successo delle ragazze ai Giochi Olimpici, una vittoria storica che rimarrà negli annali della nostra disciplina e che ha ulteriormente dato lustro al nostro movimento; un movimento in salute e che anno dopo anno cresce sia in termini numerici sia dal punto di vista qualitativo. Naturalmente la medaglia d’oro vinta dalla squadra femminile rappresenta la punta dell’iceberg di una realtà resa possibile dal grande lavoro delle nostre società e dal loro grande impegno e sacrifici. Proprio per questo motivo colgo l’occasione per ringraziare tutte loro, quelle di base e soprattutto quelle di alto livello che animano la Serie A Femminile senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Passione, lavoro, investimenti, questi sono gli elementi che animano il loro lavoro quotidiano che, coordinato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in accordo con noi della FIPAV, ha permesso tutto ciò: GRAZIE DI CUORE “. Le appassionate e commosse parole del presidente della Fipav.

Mauro Fabris, presidente della Lega Femminile, nel corso della puntata, è stato il protagonista di una lunga intervista con Pasquale Di Santillo. Il dirigente ha toccato diversi punti affermando di essere già al lavolo, insieme a tutto il consiglio, per capitalizzare al massimo, l'enorme patrimonio che porterà in eredità la conquista del titolo Olimpico. Fabris ha attivato sin da subito tutte le sinergie necessarie con la Federazioni e le istituzioni per fare in modo che le vittorie della nazionale, che non si fermano all'oro di Parigi ma comprendono anche i successi dei club in tutte e tre le coppe Europee e della stessa nazionale in VNL, la crescita sia commisurata ai risultati raggiunti. Nell’assemblea di settembre della Lega Femminile saranno sul tavolo tanti gli argomenti in discussione fra i quali quello relativo ai calendari che dovranno dare il doveroso spazio alla nazionale per preparare al meglio gli impegni senza però penalizzare l'attività dei club che sono la forza vitale di tutto il movimento. Fabris inoltre sottolinea come, visti gli ascolti del volley femminile che in molti casi è superiore a quelli della pallavolo maschile, sia auspicabile di una maggiore attenzione ed una maggiore visibilità televisiva per il campionato di A1.

In Talent Scout spazio dedicato all'Under 20 di Gaetano Gagliardi che è pronta a completare la sua marcia trionfale nell'Europeo di categoria, che fino ad oggi ha regalato sette vittorie di file, nella fase decisiva del torneo continentale. Le azzurrine giocheranno la semifinale contro il Belgio con la fiera intenzione di andarsi a giocare la finalissima per il titolo e per tornare sul gradino del podio