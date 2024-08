Volley Mercato: Casalmaggiore riporta in Italia Betsy Nwokoye

CASALMAGGIORE (CREMONA) - Betsy Nwokoye, diciannovenne centrale nata ad Anzio e cresciuta pallavolisticamente nel Lazio, dopo una stagione in Francia nelle file del Volley Mulhouse, torna in Italia per entrare nel roster di Casalmaggiore che sta aprendo un nuovo capitolo della sua storia ripartendo dall'A2 e da un progetto 'verde' che prevede il lancio di tantissimi giovani talenti.

L’head coach Bruno Napolitano vede finora tra i suoi assi da giocare Pincerato e Cantoni al palleggio, Nwokoye, Marku e Perletti al centro, Nosella e Dalla Rosa in banda con Faraone e Ribechi nel ruolo di libero.

LA CARRIERA-

Nata ad Anzio nel 2005, cresce pallavolisticamente tra Roma e il Club Italia, partendo da Fenice Roma, dove è stata compagna di squadra di Melissa Marku, passando appunto per il Club Italia per poi tornare nella Capitale al Volley Group Roma II. Nell’ultima stagione Nwokoye ha anche vestito la maglia del Volley Mulhouse in Francia.

Le parole di Betsy Nwokoye-

« Ciao sono Betsy e sono lieta di annunciarvi che sarò una nuova giocatrice della Volleyball Casalmaggiore, indossando la maglia numero diciotto. Dopo la mia esperienza in Francia, non vedo l’ora di tornare in Italia e di iniziare questa nuova stagione insieme al team. Mi aspetto una stagione ricca di emozioni e successi insieme a voi. Un abbraccio a tutti i tifosi…non vedo l’ora di vedervi presto ».